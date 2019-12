Al igual que “The Falcon and The Winter Soldier”, “WandaVision” será una de las series de Disney+ que contará con dos de los personajes principales del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), en este caso Scarlet Witch y Vision, quienes parece protagonizarán una serie ambientada en los años 50, con ambos viviendo juntos como si fueran un matrimonio feliz.

Sin embargo, parece ser que habrán más problemas de lo que parece esta inicial premisa, así como la presentación de nuevos personajes que agregarán profundidad a la trama. Entre ellos, se encontraría la madre de Wanda Maximoff, Naralya, quien fue en los cómics su antecesora como la Bruja Escarlata.

Como se recuerda, Elizabeth Olsen se introdujo al MCU en el 2015 con “Avengers: Age of Ultron”, y desde entonces ella se ha presentado como una potente aliada para los vengadores. Ahora va cobrando cada vez más protagonismo con su serie WandaVision y por su futura aparición en “Strange in the Multiverse of Madness”.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" será la película de Doctor Strange y Wanda Maximoff (Foto: Marvel Studios)

Marvel Studios ha esperado mucho tiempo para darle su espacio a la Bruja Escarlata. A pesar de que en los últimos 10 años del MCU Wanda Maximoff parece haber ganado su fuerza de la Gema de la Mente, el ‘Marvel Studios Visual Dictionary’ comenta que solamente el artefacto desbloqueó algo que ella tenía latente dentro de ella.

En una entrevista en el 2016, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige sugirió él mismo que el origen de los poderes de Wanda serían mágicos por naturaleza. Apoyando esto, en la CCXP de este año, Feige adelantó que “WandaVision” finalmente introduciría el nombre de “Scarlet Witch”, apodo con el cuál hasta ahora no se había mencionado en las película.

Kevin Feige en la CCXP del 2019 (Foto: Marvel Comics)

Pero más allá de revelar cómo llamarían a Wanda en la serie, lo que hizo Feige fue preguntar a la audiencia “¿qué significa realmente que ella sea la Bruja Escarlata?”. Sorprendentemente, si los cómics son algún indicador de lo que sucederá en la serie, puede que Wanda conozca la historia de su familia e incluso la de su madre.

Este hecho sería un gran cambio para Wanda y la verdad detrás del por qué la llaman bruja. En los cómics ella es vista como una hechicera mutante, pero Marvel Comics reveló nada menos que esto era una decepción, ya que en realidad Wanda fue una verdadera bruja.

La miniserie de James Robinson titulado “Scarlet Witch” mostró como Wanda exploraba la historia de su familia, así como aprendía que ella era una de las tantas en la línea de las Brujas Escarlatas. Ella heredó el manto de su madre Natalya, quien en una serie de místicas experiencias en el “Camino de la Bruja” incluso trabajó a su lado.

La historia de "Scarlet Witch" creada por James Robinson (Foto: Marvel Comics)

Muy aparte de los hechizos que deba aprender, parece que la línea de sangre de las brujas algo poderoso. Por incontables generaciones, las llamadas Brujas Escarlatas y en unas cuantas ocasiones Brujos han operado en las sombras de Europa. Originalmente eran temidos por la sociedad y rechazados porque sus más poderosas brujas eran mujeres.

Natalya Maximoff fue una de las brujas más poderosas y fue una de las pocas lo suficientemente valientes como para sacrificarse por el bien de otros. Trágicamente, a pesar de que Wanda se reunió con el espíritu de su madre, ella se vio obligada a sacrificar su alma inmortal para preservar la brujería. Por lo que se vio en los cómics, todas las Brujas Escarlatas anteriores usaban el adorno que ahora utiliza Wanda en la cabeza.

Natalya Maximoff mostrándose en el cómic (Foto: Marvel Comics)

Considerando los ya mencionados comentarios de Kevin Feige, existe una gran posibilidad de que esta historia también sea real para el MCU, especialmente luego de que se revelaran las primeras imágenes de “WandaVision” y que demostraban al distintivo adorno en la cabeza de la Bruja Escarlata.

Si este es el caso, la mejor manera de explicar qué realmente significa ser una Scarlet Witch es mostrar a una predecesora. Justo como en la serie de Robinson, Natalya ni siquiera tendría que estar viva para tratar de guiar a su hija y ayudarla a entender la magia. Incluso la introducción de fantasmas sería algo lógico en el MCU a modo de construir los temas sobrenaturales. ¿Podrá ser este el camino que Feige quería para el show de tv? Con el tiempo, se sabrá si era verdad o no.