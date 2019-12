Cuando se anunció la serie de “Watchmen” en HBO, muchos seguidores de los cómics de DC esperaron con ansias su estreno a finales de octubre del 2019. Ahora, a dos meses de su primer episodio, la serie ha culminado con su noveno capítulo que vio la luz el pasado 15 de diciembre, dejando a algunos fans confundidos y otros satisfechos de lo que vieron en esta temporada inicial.

La serie creada por Damon Lindelof para HBO se ha llevado una serie de críticas positivas por las diferentes referencias a los cómics originales además de ser una adaptación más fiel a las historietas de Alan Moore y Dave Gibbons, aunque la misma se sitúa varios años después del trabajo original.

Pero, ¿qué significa realmente el final de la temporada 1 de “Watchmen”? ¿Acaso habrá una segunda temporada para seguir desarrollando la historia? Como ya se mencionó, la serie transcurre 34 años después en Tulsa, Oklahoma, examinando el universo de “Watchmen” a través de la injusticia racial que reina en todo Estados Unidos.

¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers de lo que sucedió durante esta temporada de “Watchmen” y en su último episodio. Esta es la última advertencia.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE "WATCHMEN"?

¿Qué pasó al final de "Watchmen"? (Foto: HBO)

Luego de que el engaño de Adrian Veidt salvara al mundo de una guerra nuclear en 1985, el único ente super-humano se ausentó por más de 20 años en Jupiter, creando vida por su propia cuenta antes de volver y enamorarse de Angela Abar. Para poder vivir juntos, Doctor Manhattan con la ayuda de Veidt se camufló como un ser humano y tuvo una familia con Angela como su esposo Cal Abar.

No obstante, la presencia de Dr. Manhattan fue descubierta por el Seventh Kavalry, el culto de la supremacía blanca de Rorschach que funcionaba como una rama de la organización del Ku Klux Klan llamada Cyclops, una que era liderada por el senador Joe Keene. El 7K quería robar el poder omnipotente del Doctor Manhattan para su propio beneficio.

Los poderes de Doctor Manhattan y quién debería tener el derecho de portarlos, ha sido un tema recurrente en “Watchmen”. El deseo de ser un Dios también se convirtió en la ambición de Lady Trieu, la genio trillonaria hija de Adrian Veidt, quien por otro lado confabuló para obtener los poderes del super-humano azul.

Todo llegó a un punto crítico en el final de temporada llamado “See How They Fly”, cuando el Seventh Kavalry capturó al Doctor Manhattan con un cañón de taquiones. Esto terminó en las manos directamente de Lady Trieu, aunque por su capacidad única de ver su pasado, presente y futuro, el Doctor Manhattan hizo sus propios preparativos para lo inevitable.

¿QUÉ PLANEARON CONTRA EL DOCTOR MANHATTAN?

¿Qué planearon contra el Doctor Manhattan? (Foto: HBO)

El senador Joe Keene decidió que quería convertirse en el Doctor Manhattan luego de saber que este personaje se encontraba encubierto como Cal Abar en el 2016. Para salvar la vida de Angela, Cal teletransporta a Mike, uno de los Seventh Kavalry, a Gila Flats en nuevo México, el lugar donde nació el Doctor Manhattan en 1959.

Originalmente, los planes de Cyclops eran crear conflicto cultural contra la policía de Tulsa, con la esperanza de que así Keene reemplazaría a Robert Redford como el Persidente de los Estados Unidos. No obstante, esto cambia cuando se descubrió la verdadera identidad de Cal Abar y decidió perseguir sus poderes para cumplir sus planes de supremacía blanca.

La organización pasó años recolectando baterías de litio prohibidas para construir una jaula que pudiera contener al Doctor Manhattan, mientras Crawford y su esposa Jane se hacían amigos de la familia Abar. A pesar de que finalmente capturaron al Dios azul, su poco conocimiento de la física y el no saber sobre la energía cuántica de Manhattan provocó que Keene termine convirtiéndose en un charco de sustancia negra al intentar absorber los poderes del Doctor Manhattan.

Por su parte Lady Trieu, quien deseaba los poderes de Doctor Manhattan desde mucho antes que Keene para superar a su padre, ocultaba tras el argumento de “salvar la humanidad” su verdadera naturaleza como una narcisista furiosa, una a la que no podría confiársele la omnisciencia.

¿Cómo descubrió Lady Trieu que Cal Abar era el Doctor Manhattan? En el 2009 él visitó a Will Reeves, también conocido como Hooded Justice, a quien confesó que iba a morir en el 2019 por las manos del Seventh Kavalry y de Lady Trieu. Tal como ideó Manhattan, el anciano le reveló su identidad a Trieu para pedirle ayuda en eliminar el liderazgo de Cyclops, organización con la que luchó durante toda su vida desde la masacre de Tulsa de 1921.

Mientras Doctor Manhattan sabía que su futuro terminaba con su propia muerte, también conocía que Adrian Veidt sería la llave para detener a Lady Trieu en la recta final. Fue por eso que teletransportó a Ozymandias, Laurie Blake y Wade Tillman a Karnak, la fortaleza de Veidt en la Antártida. De esta manera, Ozymandias alteró los planes de Lady Trieu matándola y terminando su sueño de convertirse en la Diosa azul.

EL FINAL PARA ADRIAN VEIDT Y LAURIE BLAKE

El final para Adrian Veidt y Laurie Blake (Foto: SyfyWire)





Con la eliminación de su hija Lady Trieu, Veidt salvó al mundo una segunda vez. Ozymandias usó a Lady Trieu para escapar de Europa, donde el Doctor Manhattan lo envió en el 2009 aprovechando el deseo de ella para que la reconozca como su hija, algo que en el 2008 dijo que nunca haría.

Sin embargo, durante su tiempo en exilio, Veidt no sabía que muchas personas descubrieron su engaño del 11/02/1985, y que el mundo era producto de lo que había hecho Ozymandias en el pasado. Looking Glass, un traumatizado superviviente del 11/2, poseía un disco grabado que contenía las instrucciones en video de Veidt al presidente Rober Redford: la confesión de Ozymandias. A pesar de que él había salvado al mundo nuevamente, Laurie y Looking Glass arrestaron a Ozymandias para llevarlo a la justicia por haber matado a 3 millones de personas el 11/2.

Para Laurie, atrapar a Veidt alivia la culpa que siempre ha sentido desde el fin de la novela gráfica de “Watchmen”, cuando ella y Dan Dreiberg siguieron el engaño de Veidt y guardaron silencio de todo lo que sabían durante 34 años. Looking Glass también “atrapó” al asesino en masa que arruinó su vida, encontrando así un modo de aliviar su trauma.

Juntos, Blake y Tillman atraparon al hombre que era indudablemente el mayor criminal de la historia, e incluso ellos logran volar de regreso encima de la nave Owlship original que se quedó en Karnak al final del cómic. Con estos hechos, se cierra el círculo completo de Ozymandias y Silk Spectre, al menos por ahora.

¿ANGELA SE CONVIRTIÓ EN EL DOCTOR MANHATTAN?

¿Angela se convirtió en el Dr. Manhattan? (Foto: HBO)

Irónicamente, si “Watchmen” quisiera volver a tener un nuevo Doctor Manhattan, podría ser no otra que Angela Abar quien heredara las habilidades de su esposo. Una de las cosas que más odiaba Angela sobre los poderes de él era en cómo hacer frente a ser esclavo de tu propio destino, ya que él conocía toda su línea de tiempo experimentando al mismo tiempo su presente y futuro.

Por ello, el Doctor Manhattan bloqueó sus propios recuerdos para poder vivir como Cal y darle a Angela una vida común y corriente con él por una década. No obstante, él ya había visto como terminaría su vida y dio varios pasos para transmitir sus habilidades, algo que le dijo a Angela que podía hacer cuando se conocieron en Vietnam en el 2009.

A través del Doctor Manhattan, Angela y su abuelo Will quedaron atrapados en una paradoja donde Sister Night en 2019 inadvertidamente suministró a Hooded Justice en 2009 con el conocimiento previo de que Judd Crawford era miembro de Cyclops. Esto era, tal como el Dios azul describió, como la paradoja del “huevo y la gallina” donde no se tiene claro qué vino primero.

Además, luego de decirle a Angela en el 2009 que podía, teóricamente, transferir su esencia y habilidades a algo orgánico, como un huevo por ejemplo, y quien sea que lo coma se convertiría en Doctor Manhattan, Angela descubrió sorpresivamente un huevo dejado por su esposo en la cocina. El final de Watchmen deja sin revelar el destino de Angela si comió o no el huevo, pero si alguien quisiera que Jon Osterman obtuviera sus poderes, ella sería la candidata perfecta.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE "WATCHMEN"?

¿Qué significa el final de Watchmen? (Foto: DC Comics)

“Watchmen” realmente realiza un llamado poderoso contra la supremacía blanca al cambiar el guión tradicional del superhéroe al convertir en sus principales personajes, Angela Abar, Will Reeves e incluso al Doctor Manhattan, afroamericanos. Este hecho no excluye a otros personajes nobles caucásicos como Laurie Blake, Looking Glass y otros por lo cuál su mundo es complejo lleno de grises, aunque la brújula moral del bien y el mal está muy definida por los creadores de la serie.

Ahora, si bien los principales villanos querían utilizar la omnipotencia del Doctor Manhattan para su beneficio, el Dios azul tuvo un enorme fracaso tal como Will se lo comenta a Angela al final de “Watchmen”: “era un buen hombre… pero considerando lo que podía hacer, podría haber hecho más”. Joe Keene y Lady Trieu habrían utilizado los poderes para causar mayor daño al mundo, pero el desinterés por la humanidad del Doctor Manhattan era en igual medida perjudicial para todos al ignorar lo que sucedía en todos los países.

Muchos creen que este personaje omnipotente podría haber hecho mucho más si no solo servía como una marioneta política en el pasado. Considerando el final de la serie y como Angela parece estar a un paso de convertirse en el nuevo Doctor Manhattan, al ser una madre amorosa que entiende los valores de la familia, puede que ella encuentre una forma de ayudar a la humanidad si “Watchmen” regresa para una temporada 2.

Similar a la novela gráfica, “Watchmen” culmina con un supervillano atrapado, lo cuál demuestra que la serie de Damon Lindelof experimenta algo nuevo diferente al engaño exitoso que hizo Adrian Veidt. Lo cierto es que el universo de esta serie aún tiene mucho por explorar, pero aún no existen noticias de si habrá una segunda temporada que podría ser muy diferente a la primera considerando que habría un nuevo Doctor Manhattan.