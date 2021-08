¿Ya estás listo para el estreno de “What if…?”? El Universo Cinematográfico de Marvel dio inicio a la fase 4 de los Vengadores con el estreno de series en Disney Plus; ya puedes ver en la plataforma “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”; además, el 11 de agosto llegará serie animada.

Los rumores indican que las historias que veremos en esta producción pueden ser parte del canon del UCM. Esto se debe a que “Loki” finalizó con una importante revelación acerca del funcionamiento de los multiversos.

Los multiversos, Loki y Sylvie

La pasada serie de Marvel reveló que Kang el Conquistador se encontraba detrás del flujo del tiempo. Todo aquel que se alejaba de su línea temporal era eliminado por la TVA, pero está cansado y desea ponerle fin a miles de millones de años de represión.

Por este motivo, se deja asesinar por Sylvie. De esta forma, se desata la locura de los multiversos, de donde podrían nacer todas estas historias de “What if...?”.

Calificación de Rotten Tomatoes

Como es de esperarse, los críticos ya vieron la serie y han compartido sus opiniones y calificaciones en la web especializada Rotten Tomatoes. Por lo pronto tiene un puntaje de 89% y comentarios bastante positivos.

“Una narración excelente junto con una animación asombrosa hacen que ‘¿What if..?’ uno de los mejores proyectos de Marvel Studios”, explica Britany Murphy de Geeks del color.

“La escritura es imaginativa e impredecible con una gran comprensión de los mundos y personajes dentro de la franquicia, y el elenco de voces es fantástico, aparte de algunos no shows de la lista A”, añade Kyle Wilson de The Lamplight Review.

“Como una animación de formato corto sin una trama predominante ¿Y si ...? es más interesante que apasionante y, a veces, el estilo de animación parece un poco rígido en la pantalla (aunque notablemente, menos en las excelentes escenas de acción)”, es lo que critica Huw Fullerton de Radio Times.

“Es difícil predecir a dónde irá What If, pero a juzgar por este primer episodio, el programa tiene mucho margen de mejora si quiere ser el mismo tipo de visualización de citas que sus contrapartes de acción en vivo han demostrado ser”, comenta el experto de IGN, Tom Jorgensen.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.