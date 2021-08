No cabe duda que la serie “Loki” ha puesto los primeros ladrillos en la introducción de los multiversos. Con la muerte de Kang el Conquistador, se ha desatado la locura de los multiversos; en otras palabras, veremos en la serie “What if...?” las diferentes ramificaciones de la línea del tiempo.

Tan solo en el primer episodio de la serie de Disney Plus, vemos una alternativa a la historia de Capitán América. Justo antes de que Rogers recibiera el suero de supersoldado, el laboratorio fue atacado y no se llevó a cabo el experimento.

Peggy Carter fue la que tomó su lugar para no perder la inversión de las instalaciones. Como es de esperarse, así es como nace en este multiversos Capitain Carter, mientras que Rogers toma el rol de Iron Man.

¿Quién es el Vigilante?

Por supuesto, una de las preguntas que muchos se han hecho es quién es el Vigilante. Tan solo en los primeros segundos, se escucha la voz de un narrador y se ve una silueta de un personaje nuevo.

Pues se trata de uno de los personajes más poderosos de los cómics de Marvel. Los Vigilantes son omnipotentes pero nunca toman parte en una guerra o conflicto; básicamente, se dedican a ser observadores del desarrollo de la historia.

El más común entre ellos es Uatu, aquel que fue asignado al sector del planeta Tierra. Justamente, es quien introduce las alocadas historias de los cómics “What If...?”. Ahora serán parte del UCM gracias a Loki y Sylvie.

