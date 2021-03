Quizás una de las mejores apuestas de DC Comics en los últimos años fue trabajar junto a Zack Snyder para la dirección de la película La Liga de la Justicia. Lamentablemente, a mitad de la producción abandonó el proyecto y fue terminada por Joss Whedon. Luego de tres años de su estreno, se anunció que Snyder volvía.

A través de HBO y otras plataformas de streaming se estrenó hace unos días la Liga de la Justicia editada por Zack Snyder. Allí se suman nuevos personajes de los cómics y también se le añade escenas que se habían eliminado en el primer estreno.

Snyder metió a varios personajes como Joker, interpretado por Jared Leto. De allí que los fans hayan pedido que se siga trabajando con este director para expandir todo un universo cinematográfico.

“He tomado esta oportunidad que los fans me han concedido y he querido honrar el compromiso que han mostrado conmigo, además de honrar a mi familia y el trabajo que todos mis amigos han llevado a cabo para completar esta versión de la película. Estoy realmente orgulloso de ello.

Warner Bros y DC Films siguen al cargo de su propio mundo y es de lo que se encargan. Siempre han dicho que, para ellos, la versión de los cines de La Liga de la Justicia es canon. Eso es lo que hace que mi micro-universo sea algo propio y me encanta. Dejaré que sea los fans los que decidan cómo seguir adelante”, comentó el director en una entrevista con el medio Pop Culture Weekly.

No habrá secuela de la “Liga de la Justicia” de Zack Snyder

Ann Sarnoff, CEO de Warner Bros. ofreció una entrevista a la revista Variety, en la que descartó desarrollar la versión original (o extendida) del filme que -según el cineasta- contenía escenas que se tuvieron que quitar porque los directivos de la compañía no estaban de acuerdo con sus ideas.

“No desarrollaremos el corte de David Ayer”, dijo Sarnoff de manera tajante y rotunda. Asimismo, la ejecutiva fue consultada sobre por qué decidió lanzar la “Liga de la Justicia de Zack Snyder” y también se refirió a la posibilidad de una segunda parte sobre esta cinta.

“Queríamos darle a Zack la oportunidad de completar su visión en una película de cuatro horas, lo cual es imposible de hacer en los cines. Estamos felices de tener HBO Max para soltar la cuerda por así decirlo y permitir que los fanáticos vean las cuatro horas de la visión de Zack”, manifestó.

“Aprecio que aman el trabajo de Zack y estamos muy agradecidos por sus muchas contribuciones a DC. Estamos tan contentos de que pudiera darle vida a su versión de la ‘Liga de la Justicia’ porque eso no estaba en el plan hasta hace aproximadamente un año”, agregó.

“Con eso llega la finalización de su trilogía. Estamos muy contentos de haber hecho esto, pero estamos muy entusiasmados con los planes que tenemos para todos los personajes multidimensionales de DC que se están desarrollando en este momento”, finalizó sobre el tema.

