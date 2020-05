La comunidad lo pidió por años. DC Comics mantiene en reserva escenas grabadas de la Liga de la Justicia grabadas por el director Zack Snyder; lamentablemente, Warner no deseaba publicar este contenido.

Debido a que los fans han luchado para la liberación del material, esta semana se anunció que se estrenará el Snyder Cut por HBO Max en el 2021. Pero hay un detalle a tomar en cuenta antes del estreno.

En el podcast TheWrap-Up informó que el director no volverá a trabajar con Warner para grabar nuevas escenas para cerrar la historia de su Liga de la Justicia. No habrá ningún tipo de retoques de ningún tipo con ningún actor", comentó Umberto González.

“Le daremos dinero para la postproducción, para efectos especiales e incluso para la grabación de diálogos adicionales, pero no para ningún tipo de rodaje en esta película. Esta película es básicamente una y está hecha. Esto es para cerrar el ciclo, para terminar la historia. Tal vez no toda la historia, porque tenía un plan de tres a cinco imágenes. Pero este ‘verso de Snyder’ terminará con el corte de Snyder. No esperes ningún spin-off para Batman o con Ben Affleck como Batman o nada de eso”, finalizó el especialista.