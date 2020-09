Con cinco películas, “Twilight” logró cautivar a un gran número de fanáticos, que hasta el día de hoy, recuerdan la historia de amor entre Bella Swan y Edward Cullen dentro de un mundo donde conviven vampiros, hombres lobo y humanos.

La saga “Crepúsculo” (en español), protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson, es narrada desde los ojos de Bella Swan y está basada en las cuatro novelas de la autora estadounidense Stephenie Meyer.

En los libros y las películas se da cuenta de muchos detalles sobre este mundo de fantasía, así que a lo largo de la historia se llega a saber cuáles eran los poderes de cada uno de los vampiros, que van desde leer la mente hasta controlar los elementos de la naturaleza, y algunos otros tienen talentos más pasivos.

CARLISLE CULLEN

Peter Facinelli interpreta a Carlisle Cullen en la saga "Twilight" (Foto: Summit Entertainment)

Carlisle Cullen es el líder del clan Cullen y la figura paterna de Edward, Alice, Jasper, Rosalie y Emmett. Él fue el primero de la familia en ser transformado y, por lo tanto, el que transformó a la mayoría de sus hijos.

Cullen, en su vida humana, fue muy compasivo, una cualidad que aumentó una vez que se convirtió en vampiro. Esto, combinado con siglos de estudios médicos, le ha permitido a Carlisle convertirse en un excelente médico que ya no se siente tentado por el olor y la presencia de sangre humana, razón por la cual ha podido trabajar como médico durante tanto tiempo. Su compasión se extiende tanto a los humanos como a los vampiros.

ESME CULLEN

Elizabeth Reaser interpreta a Esme Cullen en la saga "Twilight" (Foto: Summit Entertainment)

Esme es la esposa de Carlisle y la madre adoptiva de Edward y sus hermanos. Fue transformada por Carlisle en su lecho de muerte, después de intentar suicidarse tras la pérdida de su bebé por fiebre pulmonar. Al igual que Carlisle, tiene un talento pasivo, que es mostrar amor apasionado a quienes la rodean, convirtiéndola en la figura materna perfecta.

EDWARD CULLEN

Robert Pattinson como Edward Cullen.

Edward tiene un par de habilidades especiales, como velocidad, fuerza sobrehumana, resistencia y agilidad. Sin embargo, su poder definitorio es la telepatía y, a diferencia de Aro, no necesita tocar a su objetivo para leer sus mentes.

BELLA SWAN

Kristen Stewart: "Soy una miserable pu..."

Desde un inicio Bella fue inmune a los poderes mentales de Edward, así que siempre fue difícil leerle la mente, por eso, cuando es transformada en vampiro por su esposo es que esta habilidad se convirtió en su poder, así que ella funcionaba como un escudo para su familia y amigos. La única que puede atravesar ese escudo es su hija, que tiene el poder de colocar sus propios pensamientos e imágenes en la mente de los demás y penetrar las defensas mentales, como la de Bella.

ALICE CULLEN

Ashley Greene interpreta a Alice Cullen en la saga "Twilight" (Foto: Summit Entertainment)

Cuando Alice fue humana tenía muchas premoniciones, así que cuando fue transformada a vampiro, este se convirtió en su poder. Ella puede ver varios futuros posibles al mismo tiempo , y como el futuro puede cambiar con una decisión, sus visiones también cambian constantemente. Aparte de eso, es la más ágil de la familia y se encuentra entre las tres mejores luchadoras gracias a su fuerza, velocidad y estilo de lucha creativo pero lógico.

JASPER HALE

JASPER HALE

El poder de Jasper es uno de los más interesantes del universo Crepúsculo , ya que puede sentir y cambiar las emociones de quienes lo rodean, aunque debe tener cuidado de no crear una falsa realidad. En cuanto a las habilidades físicas, es el mejor luchador de la familia Cullen, el segundo más rápido y el segundo más fuerte, y su experiencia en el ejército lo ha ayudado en diferentes tipos de combate.

ROSALIE HALE

ROSALIE HALE

Rosalie también fue convertida por Carlisle, después de ser violada y golpeada por su prometido y sus amigos. Rosalie también tiene habilidades pasivas, que son una belleza mejorada y talentos musicales y mecánicos. En cuanto a las capacidades físicas, es una muy buena luchadora, le enseña a Bella algunos movimientos en Eclipse y la entrena en Breaking Dawn .

EMMETT CULLEN

Emmett Cullen

Emmett fue encontrado por Rosalie después de ser atacado por un oso negro y convertido en vampiro por Carlisle a pedido de Rosalie. Al igual que Rosalie, Carlisle y Esme, no tiene talentos sobrenaturales, pero su fuerza aumentó después de convertirse en vampiro, así que es el más fuerte del clan Cullen (pero no el mejor luchador). Emmett cree que si Edward no podía leer la mente, podría derrotarlo en combate, y fue derrotado por la recién nacida Bella en una lucha de brazos, gracias a su nueva fuerza.