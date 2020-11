En 2005, conocimos un mundo donde los vampiros, hombres lobo y humanos coexisten en un mismo lugar: “Crepúsculo” . La historia central fue la relación entre la mortal Bella Swan y el vampiro Edward Cullen, pero es su entorno que enriquece también la trama de la saga basada en los libros de Stephenie Meyer. En esa línea, un personaje de “Twilight” se convirtió de manera inesperada en uno de los favoritos de los fans. Nos referimos a Charlie Swan, el padre de Bella, quien al final de los libros y películas no tenía idea de que su única hija se había convertido en vampiro.

En el transcurso de los libros y películas de “Crepúsculo”, el público conoció a otros personajes cercanos a Bella, aunque no directamente involucrados en su relación con los vampiros y hombres lobo, pero que estaban en constante peligro por su cercanía a ellos. Tal fue el caso de Charlie Swan, jefe de policía de Forks y padre de la protagonista.

Charlie fue testigo de los altibajos de la relación de Bella con Edward, pero nunca supo que Edward y su familia no eran humanos. Su hija finalmente se convirtió en vampiro en “Breaking Dawn” después de casi morir mientras daba a luz a su hija con Edward, Renesmee, quien fue presentada a Charlie como la sobrina de Edward que iban a adoptar. Esto ha planteado la pregunta de si el jefe de la policía sabía o no que su hija se convirtió en vampiro. Parte de la respuesta se puede encontrar tanto en los libros como en las películas anteriores.

Charlie no tenía idea de que existían e incluso continuó sin darse cuenta después que Bella comenzó una relación con Edward (Foto: Summit Entertainment)

POR QUÉ CHARLIE NO SABE QUE BELLA ES UN VAMPIRO

Charlie Swan nació y creció en Forks y era amigo cercano de Billy Black, Harry Clearwater y Quil Ateara IV, todos ellos parte de la tribu Quileute. Aunque estaba rodeado de hombres lobo y vampiros, Charlie no tenía idea de que existían e incluso continuó sin darse cuenta después que Bella comenzó una relación con Edward. Sin embargo, en “Breaking Dawn”, después que Jacob imprimiera a Renesmee y decidiera mostrarle su verdadera naturaleza a Charlie con la esperanza de mantener a los Cullen en la ciudad, se transformó en un hombre lobo frente a él.

Luego le ordenó a Jacob y Bella que no le dijeran más de lo necesario, y no hizo preguntas cuando Bella se veía diferente (después de su transformación) y cuando Renesmee comenzó a crecer increíblemente rápido.

Bella y Edward no le dijeron a Charlie la verdad sobre ellos para protegerlo no solo de los vampiros que no comparten el estilo de vida ‘vegetariano’ de los Cullen sino de los Volturi, el aquelarre más grande y poderoso de vampiros.

Los Volturi hicieron su primera aparición en “Luna Nueva”, donde se explicó su propósito: mantener a los vampiros ocultos del mundo humano. Entre sus leyes para garantizar que eso pase está que la interacción entre vampiros y humanos no debe llamar mucho la atención y si un humano es consciente de su existencia, hay dos opciones: el vampiro responsable tiene que convertirlo en vampiro o silenciarlos permanentemente.

Por tanto, si Bella y Edward le hubieran dicho a Charlie, lo habrían puesto en un gran riesgo, y definitivamente no se merecía eso. El señor Swan decidió no saber más de lo que necesitaba, y como no era del tipo que hacía muchas preguntas, esto garantizaba su seguridad.

Finalmente, cabe mencionar que se desconoce si Bella y Edward le dijeron en algún momento (ya que habría sido imposible ocultar que nunca envejecen) la verdad o si él se enteró después de los eventos de la saga “Crepúsculo”.

Bella y Edward no le dijeron a Charlie la verdad sobre ellos para protegerlo no solo de los vampiros que no comparten el estilo de vida ‘vegetariano’ de los Cullen sino de los Volturi (Foto: Summit Entertainment)

