Crisis en Tierras Infinitas (‘Crisis on Infinite Earths’), el crossover más importante del Arrowverso de The CW, está a punto de empezar. El evento que tiene su origen en los comics de DC juntará a través de cinco episodios a las series de “Arrow”, “The Flash”, “Legends of Tomorrow”, “Supergirl” y “Batwoman”

Este mega evento comienza el domingo 8 de diciembre y mostrará la unión de los superhéroes de diferentes Tierras alternativas que tendrán que unirse para enfrentar al Anti-Monitor, un ser que ha devorado mundos enteros y planes hacer lo mismo todas las versiones de la Tierra. ¿Los héroes podrán lograrlo? ¿Perderán a alguien miembro del equipo en el proceso?

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “CRISIS EN TIERRAS INFINITAS”?

“Crisis en Tierras Infinitas”, crossover de cinco partes, empezará este domingo 8 de diciembre de 2019 con un episodio de “Supergirl” y se extenderá hasta el martes 14 de enero del 2020 con episodios de “Arrow” y “Legends of Tomorrow”.

Una vez estrenados todos los episodios, los mismos estarán disponibles ONLINE en la app de The CW.

Estas son las fechas y orden de estrenos de los capítulos del evento del Arrowverse por país:

ESTADOS UNIDOS

Parte I: Supergirl 5x09

Día: domingo 8 de diciembre de 2019

Hora: 8:00 -9:00 pm ET / PT

Canal: The CW

Parte II: Batwoman 1x09

Día: lunes 9 de diciembre de 2019

Hora: 8:00 -9:00 pm ET / PT

Canal: The CW

Parte III: The Flash 6x09

Día: martes 10 de diciembre de 2019

Hora: 8:00 -9:00 pm ET / PT

Canal: The CW

Parte IV: Arrow 8x08

Día: martes 14 de enero de 2020

Hora: 8:00 -9:00 pm ET / PT

Canal: The CW

Parte V: Legends of Tomorrow 5x01

Día: martes 14 de enero de 2020

Hora: 9: 00-10: 00 pm ET / PT

Canal: The CW

ESPAÑA

Parte I: Supergirl 5x09

Día: martes 10 de diciembre de 2019

Canal: HBO

Parte II: Batwoman 1x09

Día: martes 10 de diciembre de 2019

Canal: HBO España

Parte III: The Flash 6x09

Día: sin fecha aún (probablemente enero de 2020)

Canal: TNT

Parte IV: Arrow 8x08

Día: probablemente el 23 de enero de 2020

Canal: Sky

Parte V: Legends of Tomorrow 5x01

Día: sin fecha aún

Canal: HBO España

AMERICA LATINA

A países como Perú, Colombia, Ecuador, entre otros, los episodios del evento “Crisis en Tierras Infinitas” llegarán a través de Warner Channel con una o dos semanas de retraso.

¿QUÉ PASARÁ EN "CRISIS EN TIERRAS INFINITAS"?

“Crisis en Tierras Infinitas” fue el primer gran crossover de superhéroes en los cómics, con un total de 12 volúmenes, en 1985, que contaron una historia que redefinió el género para siempre.

Por estos años, la editorial de DC había llegado a un punto sin retorno luego de utilizar el multiverso como excusa para errores de continuidad en las historias y para poder continuar la narrativa de algunos héroes sin incluir a otro. Incluso se crearon versiones de la Tierra específicas para ciertas publicaciones.

De esta forma, se crearon tantas Tierras que no solo los nuevos lectores sino también los veteranos tenían un gran problema para identificar cuál Tierra era cuál en los cómics. Finalmente, se decidió crear un mega evento que se llamó “Crisis en Tierras Infinitas”, una historia que significó un antes y un después para DC.

En el mismo, Anti-Monitor comienza a destruir diversas Tierras del multiverso para ser el único gobernador con la antimateria. Diversos héroes y villanos se unen ante el llamado de Monitor para hacerle frente a esta amenaza y en el camino muchos de ellos mueren o quedan en un limbo de existencia.

Esto se debe a que en una de las peleas finales se origina un 'Big Bang’ que deja al multiverso con un único universo, combinando las tierras e historias de héroes y villanos en una sola. Solo el Psicopirata tiene recuerdos a modo de delirio de este gran evento, ya que las memorias de los demás fueron reemplazadas con la única historia que ahora rige en todos los cómics de DC.

¿Cómo adaptarán este enorme evento en la pantalla chica? Parece ser que las series de televisión adaptarán lo más fiel posible los cómics de “Crisis en Tierras Infinitas”, ya que el multiverso podría salirse de control más adelante con las numerosas posibilidades que provee para los guionistas en la pantalla chica.