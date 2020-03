Disney acaba de comunicar que su servicio streaming llegará a Latinoamérica a finales del 2020. El anuncio sirve para poner fin a los rumores que afirmaban que Disney+ llegaría en los meses de abril o mayo.

El comunicado de las empresa de entretenimiento advierte que existen personas que se quieren aprovechar la situación para adueñarse de información financiera de las personas.

“Hemos detectado un aumento de intentos de ‘phishing’ (engaño informático) en los que, personas ilegítimamente invocando actuar en nombre de Disney+, están intentando obtener datos personales, incluida información financiera, al ofrecer acceso a una prueba gratuita del servicio de streaming”, dijo Disney en su comunicado.

“Por favor, no responda a estos e-mails. Asimismo, hemos detectado la creación de cuentas falsas en redes sociales que promueven estas mismas acciones o que son utilizadas para promover servicios que no son prestados por Disney+. Por lo anterior, reiteramos que dichas comunicaciones son falsas y no forman parte de ninguna iniciativa promovida por Disney+”, agregó.

La compañía también señaló que el servicio streaming llegaría a Latinoamérica en los últimos meses del año.

“El lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica continúa estando previsto para fines de 2020. Regístrese en Disneyplus.com para mantenerse actualizado sobre las últimas noticias”, finalizó el comunicado.

