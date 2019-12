“Dragon Ball” tendrá un nuevo live-action, según We Got This Covered. Este medio informó en noviembre de 2019 que Disney tenía la intención de en llevar a Gokú y Vegeta una vez más a la pantalla grande, algo con lo que los fans de la franquicia de Akira Toriyama, basados en los antecedentes, no están nada contentos.

Aunque ha pasado más de una década desde la cinta de 20th Century Fox, los seguidores del popular anime no superan el desastre que fue “Dragonball Evolution”. El portal antes mencionado también reveló que la compañía estaría dispuesta a usar actores de origen asiático para hacer una representación más cercana, pero eso tampoco ha logrado apaciguar a los fans.

Hasta el momento, la nueva película live-action de “Dragon Ball” es solo un rumor, ya que ni Toei Animation, ni Shueisha ni Disney no han dicho nada al respecto. Pero un tuit del escritor y conocido scooter Daniel Richtman sugiere que podría ser una realidad.

“¿Una película de Dragon Ball por fin?”, escribió Richtman, provocando un alboroto en las redes sociales. “No funcionará”, “No, por favor”, “¿Qué diablos está pasando?”, “Considerando lo ofendido que estaba Akira con la anterior lo dudo mucho”, son algunas de las respuestas de los usuarios de Twitter.

DanielRPK ha estado muy involucrado con Marvel Cinematic Universe y DC Extended Universe y se convirtió en un scooper muy reconocido después de revelar información correcta de proyectos como “Ghost Rider” antes de cualquier anuncio oficial.

¿Realmente habrá una nueva película live-action de “Dragon Ball”? Hasta que Disney o Toei Animation no se pronuncien no se puede confirmar este rumor y si se anuncia de manera oficial, solo queda esperar que no cometa los mismos errores que su predecesora.

Dragon Ball movie maybe finally?!?! 😲 — Daniel Richtman (@DanielRPK) 2 de diciembre de 2019

¿CÓMO LEER EL MANGA DE DRAGON BALL SUPER ONLINE GRATIS?

Si bien muchos podrían comentar que este manga es exclusivo de Japón, lo cierto es que la página web de Shueisha, la casa editorial de “Dragon Ball Super”, permite leer las historietas de esta franquicia de forma online y totalmente gratis.

Cabe resaltar que no se encuentran todos los capítulos del manga de “Dragon Ball Super”, pero sí se pueden leer los tres mangas iniciales que inició la historia con la visita de Beerus y los tres últimos números del manga, donde se ve como Gokú y Vegeta comienzan su entrenamiento para intentar hacerle frente a Moro.

La web oficial de Shueisha Manga Plus también tiene una versión como aplicativo para dispositivos móviles en iOS y Android. Aquí te dejamos los enlaces para que puedas descargarlo y leer tus mangas favoritos desde la comodidad de tu smartphone.