“Emily en París” , que se estrenó el 2 de octubre, se convirtió en una de las series más populares de Netflix. La serie protagonizada por Lily Collins sigue ocupando los primeros lugares de las más vistas en la plataforma de streaming, sin embargo, no se ha librado de recibir críticas.

Lo cierto es que ha tenido tan buena acogida que Netflix confirmó que ha sido renovada por una segunda temporada . Se espera que la comedia televisiva creada por Darren Star se comience a filmar el próximo año en París. Por ahora, no se conoce el total de episodios y la fecha de estreno.

“Emily en Paris” se enfrentó a muchas críticas válidas por su descripción de París, la representación cliché de su protagonista y un guion cuestionable. Sin embargo, hay aspectos positivos sobre Emily que pueden destacarse. El portal web “Screenrant” elabora una lista de las 5 formas en que Emily demostró ser pionera.

La serie protagonizada por Lily Collins nos narra la historia de Emily Cooper, una carismática joven estadounidense que se muda a París en busca de una oportunidad laboral (Foto: Netflix)

1. MANTENER SU ESTILO AMERICANO: Muchas heroínas de la televisión han cometido el error de alterar todo su guardarropa cuando entran a París porque sienten la necesidad de encajar, pero Emily hace un gran trabajo al mantener su guardarropa con su estilo americano. Adopta ciertos elementos de la moda parisina en su armario de trabajo, pero en su mayor parte, los tops cortos y el abrigo Gingham gritan “Soy estadounidense”.

2. ENCONTRAR FORMAS NOVEDOSAS DE AMORTIZACIÓN: La cultura laboral parisina es un poco diferente de la estadounidense, suelen idear formas de expresar su enojo y burla, y a veces son completamente desagradables. Como cuando Luc dibujó un pene en la copia de Emily de un documento oficial solo porque estaba en contra de las reglas corporativas que su compañía estadounidense había inventado. Emily compró un eclair en forma de pene para dárselo a Luc solo para dejar claro su punto y eso fue lo más, “No me importa si eres parisino” que ha hecho en su vida.

3. AYUDAR A MARCAS DE ROPA AMERICANAS: A diferencia de Carrie Bradshaw, Emily no se deshace de su guardarropa “Made in America” una vez que entra en Francia. Su guardarropa presenta principalmente marcas jóvenes de RTW estadounidenses de cosecha propia y líneas de cruceros de marcas new-age con sede en Nueva York. Aunque su guardarropa presentaba muchas piezas clásicas de Chanel, optar por los números de diseñadores estadounidenses para su guardarropa de trabajo parisino es claramente una declaración audaz.

4. NO APRENDÍ FRANCÉS ANTES DE IR A PARÍS: Por muy agradable que Emily intente ser en su nuevo lugar de trabajo, no aprender francés antes de ir a Paris puede haber sido un dedo medio para sus detractores. Sin embargo, como puede haber sugerido cualquier investigación básica sobre la ciudad, los franceses desprecian a los ‘forasteros’ a quienes no les importa lo suficiente como para aprender su lengua materna antes de venir a París y Emily definitivamente lo sabía y simplemente se encogió de hombros como un jefe.

5. EMPAREJAR EL CUERO DE CHANEL DERECHO: Emily elige una chaqueta de otoño verde de Chanel y la estiliza de una manera muy exigente y femenina con un vestido estampado y una bufanda de Chanel. También es importante tener en cuenta que eligió usar cuero en una galería de arte engreída, por lo que fue realmente crucial que lo vidriera adecuadamente sin parecer demasiado desesperada, y el aspecto de Emily resultó bastante cosmopolita a pesar de que se mantuvo fiel a su estilo americano.

Netflix confirmó que ha sido renovada por una segunda temporada (Foto: Netflix)