“Emily en París” se ha convertido en el nuevo éxito de Netflix. La comedia romántica está protagonizada por Lily Collins y cuenta la historia de Emily, una ejecutiva conocedora de las redes sociales que es enviada a París para dar una perspectiva norteamericana a una pequeña agencia de marketing, adquirida por la empresa donde trabaja.

La joven estadounidense llega al lujoso París para ‘comerse el mundo’ pero no todo sale cómo ella esperaba. Emily tendrá que aprender a encajar en esa sociedad, lidiar con por las diferencias culturales, los problemas en el trabajo, y a su vez conocerá nuevas amistades y nuevos amores.

La primera temporada de “Emily en París” tiene 10 capítulos de 30 minutos (Foto: Netflix)

La serie está creada por que Darren Star, el director de “Sex and the City” y “Melrose Place”. Además, cuenta con actores famosos y estrellas emergentes de la actuación, quienes forman un gran equipo que da vida a esta entretenida historia. El sitio web “Screenrant” nos presentada a cada uno de los actores que forman parte de la nueva serie de Netflix.

LILY COLLINS COMO EMILY: La hija del músico Phil Collins ha estado actuando desde 2009, apareciendo por primera vez como la hija adolescente del personaje de Sandra Bullock en “The Blind Side”. La serie de Netflix no es la primera comedia romántica de Collins, ya que anteriormente protagonizó “Love”, “Rosie” y “Stuck in Love”.

ASHLEY PARK COMO MINDY CHEN: Mindy Chen es interpretada por la actriz de teatro Ashley Park, nominado al Tony. Ella hizo su debut en Broadway con “Mamma Mia!”, luego dio vida a Ani Winter en la serie de televisión “Tales of the City” de 2019.

KATE WALSH COMO MADELEINE: Madeleine es la jefa embarazada de Emily en Chicago. Este personaje es interpretado por Kate Walsh, quien ha aparecido en varios títulos originales de Netflix. Ha participado en “13 Reasons Why” y The Umbrella Academy. Además, interpretó a la madre de Charlie en “The Perks of Being a Wallflower” y a Gina Hess en la primera temporada de “Fargo”.

PHILIPPINE LEROY-BEAULIEU COMO SYLVIE: Philippine Leroy-Beaulieu da vida a Sylvie, la fría jefa de Emily. La actriz inició en el mundo de la actuación desde principios de la década de 1980, apareciendo en las películas francesas “3 hommes et un couffin” y “Natalia”.

“Emily en París” está creada por Darren Star y protagonizada por Lily Collins (Foto: Netflix)

LUCAS BRAVO COMO GABRIEL: Lucas Bravo interpreta a Gabriel, el vecino coqueto de Emily. El actor ha aparecido principalmente en la escena del cine francés. Su filmografía incluye un par de series de televisión, la película francesa “La creme de la creme” y varios cortometrajes como “Cracs y Caprice”.

WILLIAM ABADIE COMO ANTOINE: William Abadie interpreta a Antoine Lambert, el colega de Emily. El actor interpretó al personaje secundario Tony en la temporada 6 de “Sex & the City”. También participó en “Gossip Girl” y recientemente dio vida a Alan Bernard en “Homeland”.

SAMUEL ARNOLD COMO JULIEN: Julien es el frívolo compañero de trabajo de Emily. El personaje es interpretado por Samuel Arnold, quién se hizo un nombre en el teatro, interpretando a Supernumerarios en Antony and Cleopatra de National Theatre Live. “Emily en París” es su cuarto papel en pantalla.

CAMILLE RAZAT COMO CAMILLE: Es una estrella emergente. En 2018, Camille Razat apareció en (Girl) Friend y como asistente de tren en The 15:17 to Paris de Clint Eastwood.

BRUNO GOEHRY COMO LUC: Bruno Goehry actúa desde 2010, apareciendo en varias películas y en la versión francesa de la serie de televisión “Doc Martin”.

ARNAUD VIARD COMO PAUL: Arnaud Viard interpreta al colega de Emily, Paul. El actor francés ha actuado anteriormente en títulos como “Clara et moi” y “Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part”.

La nueva serie de Netflix narra la historia de una joven ejecutiva estadounidense que gracias a una inesperada oportunidad de trabajo se muda a París (Foto: Netflix)