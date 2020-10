“Emily en Paris” es una comedia romántica de Netflix creada por Darren Star, quien también estuvo detrás de “Sex and the City”, por lo tanto, la ficción protagonizada por Lily Collins incluye varios guiños a la icónica serie que seguía las vidas y amoríos de Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha.

La producción que se estrenó octubre de 2020 y la ficción que se emitió entre junio de 1998 y febrero de 2004 en HBO tienen varias similitudes, por ejemplo, Patricia Field se encargó del diseño de vestuario y mezcló la alta costura con la moda rápida.

Por todo lo visto en la primera temporada de “Emily en Paris” es innegable que la ficción, protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Kim Cattrall, fue una gran influencia para la serie de Netflix. Por eso, Screen Rant compartió cada una de las referencias a “Sex and the City”.

UNA CHICA AMERICANA EN PARÍS

En dos últimos episodios de “Sex and the City”, Carrie Bradshaw sigue a su novio Aleksandr Petrovsky a París e intenta adaptarse a la vida parisina antes de regresar a Nueva York. En cambio, Emily se muda a la capital francesa por trabajo y no se reúne con su novio, al contrario lo deja y se compromete con su nueva vida.

Como señala el medio antes mencionado “Emily en París” parece un final alternativo de la serie de 1998.

Emily a diferencia de Carrie decide quedarse en París (Foto: Netflix)

EL TUTU DE CARRIE

Uno de los atuendos más icónicos de Carrie Bradshaw es su tutú blanco y su camiseta rosa sin mangas, y Emily luce algo similar en la fiesta de su amiga Mindy (Ashley Park). Aunque su falda rosa en capas no es tan extravagante como el tutu, sin lugar a dudas es un guiño al conjunto de Carrie.

Este es el vestido más icónico de Carrie en "Sex and the City" (Foto: HBO)

LOS ZAPATOS SUCIOS

En el segundo episodio de primera temporada de “Emily en París”, la joven publicista sale de departamento con tanta prisa que pisa caca de perro. Escena que hace referencia a ‘An American Girl In Paris (Part Deux)’, capítulo 20 de la sexta entrega de “Sex and the City”, donde Carrie hace lo mismo mientras camina por las calles de París y se detiene para limpiar sus Louboutin en una fuente.

Después de pisar caca de perro, Emily posteó una fotografía en su Instagram (Foto: Netflix)

UN ACCIDENTE DE ALTA COSTURA

Cuando Emily acepta lucir un vestido de Pierre Cadault en una subasta de caridad unos diseñadores vanguardistas le echan pintura. Mientras que Carrie es reclutada por una amiga para caminar en un desfile de modas, pero durante el evento tropieza y cae al suelo, en tanto, una amiga grita: " ¡Dios mío, es la moda atropellada!".

Emily lució un vestido de Pierre Cadault (Foto: Netflix)

EL VESTIDO DE TUL

En los primeros episodios de la serie de Netflix, Emily asiste a un evento de Savior con un vestido de tul negro con un corpiño ajustado. Este atuendo hace referencia al famoso vestido de tul de Carrie Bradshaw de su época en París, que aparece en el episodio 20 de la sexta temporada. Mientras Carrie lo usa cuando su aventura en París está a punto de terminar, Emily lo utiliza para empezar su vida en París.