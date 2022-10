Adidas, con motivo del lanzamiento de Sportswear, realizará la Comfort Cup de Mobile Legends: Bang Bang el 18 de octubre en el Claro Gaming Centro de Alto Rendimiento. Cuatro de los mejores equipos del videojuego se enfrentarán por un premio de 400 dólares en efectivo y un total de 10.000 diamantes para ser usados en el videojuego.

Cabe resaltar que MOONTON Games, desarrollador oficial de MLBB, es aliado de este torneo organizado por Adidas, es por ello que gracias a esta colaboración también se regalará 10.000 diamantes adicionales para 10 espectadores de la transmisión en vivo, además de 20 tarjetas de prueba del reciente lanzado Skin Exorcista Kagura y YuZhong.

En resumen, los premios a repartirse en este evento serán los siguientes:

Para el equipo ganador: 10.000 Diamantes y 400 dólares en efectivo.

Para 10 espectadores: 10.000 Diamantes (cada uno recibirá 1.000 diamantes)

Para otros 10 espectadores más: 20 tarjetas de prueba de Skin Exorcista que serán repartidos durante toda la transmisión. Cada uno recibirá 1 tarjeta de prueba de Kagura y 1 de YuZhong.

Se contará con la participación de Tobi y Azufru, dos populares comentaristas en la comunidad de Mobile Legends: Bang Bang.

La transmisión de la Adidas Comfort Cup se realizará el martes 18 de octubre a las 5:30 PM desde el canal de Twitch de Claro Gaming, mientras que se tendrá una cobertura exclusiva en las redes de Facebook, Instagram y Tik Tok de el Centro de Alto Rendimiento.

Con una actividad como la Confort Cup, Adidas busca acercarse más al público gamer que no solo se enfoca en jugar, sino también en buscar looks icónicos y cómodos. No te pierdas la oportunidad de ver lo mejor de los esports, ganar premios y descubrir lo nuevo que Adidas trae al mercado.

¿Qué es Mobile Legends: Bang Bang?

Mobile Legends: Bang Bang es el juego mobile Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) más popular en todo el mundo, que une a las comunidades a través de trabajo en equipo y estrategia. Con más de mil millones de instalaciones y más de 105 millones de usuarios activos mensuales, este galardonado MOBA se encuentra entre los 10 más jugados en más de 120 países. El modo multijugador, que cuenta con un amplio alcance en la región de Asia Pacífico, está disponible en 190 países y tiene una extensa presencia mundial en deportes electrónicos.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.