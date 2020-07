Con el objetivo de apoyar a las familias más afectadas por el coronavirus en América Latina y el Caribe, Porsche organizó un evento denominado Porsche TAG Heuer Esports Sprint Trophy Latin America, una competencia virtual en el juego de Gran Turismo Play 4, disputada entre 14 países de la región. Gracias a este evento se recaudó 9000 dólares para el ‘Pacto de la Empatía’, una iniciativa liderada por la organización sin ánimo de lucro TECHO que busca recaudar fondos para ayudar a familias afectadas por el coronavirus en Latinoamérica.

El piloto peruano de sim racer, Alonso Regalado, se coronó como ganador de la competencia y logró obtener el premio mayor de 5000 dólares, monto que irá directo a TECHO Perú para ayudar a las personas impactadas por este crisis en nuestro país.

A Alonso Regalado le siguieron Juan Diego Hernández, de Guatemala y Esteban Villalobos, de Costa Rica. La carrera, disputada en el juego Gran Turismo de la plataforma Sony PlayStation 4, estuvo muy pareja de principio a fin.

Regalado, que salió en tercer lugar, en la segunda vuelta sobrepasó a Villalobos, que había caído al segundo puesto, y se fue a la caza de Hernández, a quien también sobrepasó en ese mismo giro. En ese orden se fueron hasta finalizar la tercera vuelta, cuando el peruano y el guatemalteco entraron a pits a cambiar gomas y poner combustible.

“Sabía que hacer la pole no era lo más importante, pues el circuito de las 24 Horas de Le Mans tiene rectas muy largas y hay muchos lugares para adelantar”, dijo Regalado, quien ha participado en giras internacionales de Gran Turismo en Nueva York, Tokio y Sídney e incluso ocupó el tercer lugar en el Mundial de Mónaco. “Mi intención era salir en uno de los tres primero lugares, no cometer errores y ejecutar bien mi estrategia de tres paradas en pits”.

Esa estrategia de tres paradas demostró ser ideal para las 12 vueltas que dieron los 14 pilotos a los 13 kilómetros y 626 metros del circuito de Le Mans.

“Fue una carrera muy entretenida de principio a fin”, dijo Hernández, quien desde los seis años no solo ha estado compitiendo de manera virtual sino también en karts y varias categorías superiores de autos. “Durante la pole, Esteban (Villalobos) aprovechó muy bien el rebufo y me superó, pero en la carrera me fue mejor a mí con la estrategia de tres paradas”.

El triunfo de Regalado le permite a TECHO Perú recibir 5000 dólares para seguir ayudando a los afectados por el coronavirus, mientras que 3000 dólares irán para Guatemala y 1000 para Costa Rica.