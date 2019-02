Apex Legends | Fortnite queda relegado en Twitch durante lanzamiento del Battle Royale

Mientras de Fortnite Battle Royale tuvo un monopolio en el primer puesto en Twitch en lo últimos meses, Apex Legend s ha conseguido destronar al rey de los battle royale en solo su primera semana de lanzamiento.

Desde su anuncio y lanzamiento el 4 de febrero, Apex Legends ha estado constantemente liderando la tabla de visualización de Twitch , consiguiendo números que han sido mucho más altos que los de Fortnite en el mismo lapso de tiempo.



A pesar de tener más de 600,000 horas totales menos que Fortnite en los últimos siete días, Apex Legends increíblemente ha tenido casi 11 millones más de horas totales vistas.



Apex tuvo una audiencia promedio de 183,089 durante ese tiempo, casi 70,000 más que el conteo promedio de 115,947 de Fortnite.



En cuanto a la audiencia máxima, Apex llegó a 491,894, mientras que el número máximo de espectadores de Fortnite llegó a 326,454 en todos los canales que lo retransmitían.

Apex Legends Esto ha sido algo común en Twitch desde que se lanzo Apex Legends

La diferencia está en que Respawn Entertainment y Electronic Arts, la editora de Apex, llegaron a acuerdos comerciales con streamers de primer nivel como Ninja, si hablamos del ámbito internacional o ElRubius si nos enfocamos en el publico de habla hispana.



Asimismo, el juego ha llamado la atención de streamers y youtubers que no suelen jugar al género de los battle royale, como pueden ser jugadores de shooters looter ( Destiny, The Division) o de shooters competitivos como Counter-Strike y Call of Duty.



A pesar de las impresionantes cifras de Apex, hay que ser prudentes al juzgarlas, pues en Twitch es habitual que un juego tenga mucho éxito durante unos días para después desinflarse de manera considerable al cabo de varias semanas. Por ejemplo, Sea of Thieves superó a Fortnite y PUBG en su lanzamiento, pero hoy está lejos de los gigantes de Twitch.