Apex Legends | Reportan nuevo fallo que permite saltar mientras estás derribado [VIDEO]

Las últimas

[{"id":112827,"title":"Dragon Ball Super | Goku Super Saiyajin 4 aparece en Dragon Ball FighterZ","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-super-saiyajin-4-aparece-dragon-ball-fighterz-112827","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc216eed60ae.jpeg"},{"id":112674,"title":"Ver EN VIVO Real Madrid vs Getafe desde el Coliseum por LaLiga Santander 2019","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-getafe-vivo-espn-2-directo-liga-santander-2019-bein-sports-online-fecha-34-directv-sports-nndc-112674","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc216d79dc9a.jpeg"},{"id":112826,"title":"Miguel \u00c1ngel Russo y la cronolog\u00eda de un d\u00eda lleno de suspenso [VIDEOS]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-miguel-angel-russo-cronologia-dia-lleno-suspenso-videos-112826","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc1d4e888cab.jpeg"},{"id":112817,"title":"Se asoma: Antonio Conte cerca de firmar por tremendo club de la Serie A para 2019-20","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-2019-antonio-conte-cerca-firmar-tremendo-club-serie-2019-20-112817","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc215c815722.jpeg"},{"id":112790,"title":"Dragon Ball Super: la pel\u00edcula de Broly confirma la fecha de su nuevo manga [FOTOS]","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-broly-confirmada-fecha-lanzamiento-manga-pelicula-112790","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc1df97f0bd0.jpeg"},{"id":112784,"title":"Junior vs. San Lorenzo EN VIVO: ver hoy EN DIRECTO el partido del Grupo F por la Copa Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/junior-vs-san-lorenzo-vivo-copa-libertadores-fecha-horarios-canales-tv-quinta-fecha-grupo-f-ver-futbol-gratis-online-fox-sports-argentina-colombia-nnda-nnrt-112784","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc1dc2138b91.jpeg"},{"id":112822,"title":"El nuevo campe\u00f3n de League of Legends aparece en nuevo teaser, conoce a Yuumi [VIDEO]","categoria":"Videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/league-of-legends-lol-nuevo-campeon-aparece-nuevo-teaser-conoce-yuumi-video-112822","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc21126e509c.jpeg"},{"id":112699,"title":"San Antonio Spurs vs. Denver Nuggets: sigue el Juego 6 de los playoffs de la NBA desde Texas","categoria":"Otros deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/san-antonio-spurs-vs-denver-nuggets-vivo-online-directo-via-directv-sports-playoffs-nba-juego-6-at-t-center-san-antonio-texas-nndc-112699","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc20c6ca2c5b.jpeg"},{"id":112823,"title":"Apex Legends | Reportan nuevo fallo que permite saltar mientras est\u00e1s derribado [VIDEO]","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/apex-legends-reportan-nuevo-fallo-permite-saltar-derribado-video-112823","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc21326d9ab0.jpeg"},{"id":112669,"title":"Zamora vs. Cerro Porte\u00f1o EN VIVO: ahora en Barinas por Copa Libertadores 2019 | FOX Sports 2","categoria":"Copa Libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/cerro-porteno-vs-zamora-vivo-online-directo-fox-sports-facebook-watch-grupo-e-copa-libertadores-2019-112669","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/24\/5cc12b10a6f4a.jpeg"},{"id":112821,"title":"Emily Ratajkowski publica fotograf\u00eda de su adolescencia en Instagram | FOTOS","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/emily-ratajkowski-publica-fotografia-adolescencia-instagram-fotos-nndc-112821","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc210aeccca1.jpeg"},{"id":112818,"title":"\"Avengers: Endgame\" | Calificaci\u00f3n en Rotten Tomatoes alcanza 96% tras su estreno mundial","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-calificacion-rotten-tomatoes-alcanza-96-estreno-mundial-puntaje-112818","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/23\/5cbf47f65f0b8.jpeg"},{"id":112814,"title":"Dolores de cabeza para Florentino: problemas en el Real Madrid con los llamados 'prescindibles'","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-jugadores-problemas-directiva-quieren-dejar-cuadro-blanco-espana-2019-112814","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc20df7b612d.jpeg"},{"id":112816,"title":"Avengers: Endgame | Paul Rudd (Ant-Man) muestra sus divertidas reacciones a la pel\u00edcula de los Vengadores","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-paul-rudd-ant-man-muestra-divertidas-reacciones-pelicula-vengadores-112816","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc20c8ceac64.jpeg"},{"id":112657,"title":"Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: mira aqu\u00ed v\u00eda ESPN 2 ahora en el Coliseum por Liga Santander 2019","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-getafe-vivo-directo-online-via-espn-2-movistar-partidazo-fecha-horarios-canales-partido-fecha-34-laliga-santander-112657","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/24\/5cc0c08f61622.jpeg"},{"id":112810,"title":"Que s\u00ed, que no: conflicto en Zidane y directiva del Real Madrid por posible venta de este crack","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-conflicto-zidane-directiva-posible-venta-crack-112810","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc20303aa00d.jpeg"},{"id":112812,"title":"\u00a1Ser\u00e1 del 5 al 17 de enero! Rally Dakar present\u00f3 su edici\u00f3n 2020 en Arabia Saudita [VIDEO]","categoria":"Fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/rally-dakar-2020-organizacion-presento-oficialmente-carrera-extrema-arabia-saudita-video-112812","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc200805d94c.jpeg"},{"id":112813,"title":"Juan Pablo Varsky confirma renuncia de Miguel \u00c1ngel Russo y el que ser\u00eda su pr\u00f3ximo equipo","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-juan-pablo-varsky-confirma-renuncia-miguel-angel-russo-seria-proximo-equipo-112813","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/03\/01\/5a98c9ac7f427.jpeg"},{"id":112801,"title":"Y Messi no es el primero: los jugadores con mejor promedio de gol en sus equipos en Europa [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/lionel-messi-jugadores-mejor-promedio-gol-equipos-europa-2019-fotos-112801","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc1fc5817baa.jpeg"},{"id":112807,"title":"Melgar vs. Palmeiras EN VIVO: quinta fecha del Grupo F por la Copa Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/melgar-vs-palmeiras-hoy-vivo-copa-libertadores-ver-futbol-gratis-online-grupo-f-fox-sports-arequipa-peru-brasil-nnda-nnrt-112807","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc1f944b2566.jpeg"},{"id":112805,"title":"Fortnite: desaf\u00edos de la semana 9 de la temporada 8, c\u00f3mo completarlos [GU\u00cdA]","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-desafios-semana-9-temporada-8-completarlos-guia-112805","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc1f3ca98596.jpeg"},{"id":112806,"title":"Pedro Gallese no se guard\u00f3 nada y critic\u00f3 a Alianza Lima por p\u00e9sima racha [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-pedro-gallese-guardo-critico-equipo-intimo-pesima-racha-video-112806","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc1f49f920ca.jpeg"},{"id":112787,"title":"Rolando Bedoya dej\u00f3 Combate Am\u00e9ricas tras fichar por reconocida agencia: \"Mi siguiente paso ser\u00e1 llegar a UFC\"","categoria":"Contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/mma-rolando-bedoya-mi-siguiente-paso-profesional-sera-llegar-ufc-112787","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc1e2e90f0fd.jpeg"},{"id":112803,"title":"\u00a1Mario Kart Tour en Android! La beta del videojuego llega a los m\u00f3viles con el sistema operativo de Google","categoria":"Videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/android-mario-kart-tour-llega-forma-beta-moviles-sistema-operativo-google-112803","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc1f4c268c6d.jpeg"},{"id":112797,"title":"League of Legends | Mad Kings, ex campe\u00f3n del Circuito Nacional de Per\u00fa, anuncia su regreso","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-lol-mad-kings-ex-campeon-circuito-nacional-peru-anuncia-regreso-112797","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc1ee061e58d.jpeg"}]