Douglas 'FaZe Censor' Martin, famoso por publicar en YouTube sus partidas de Call of Duty , ha sido noticia por haber roto su relación con Yanet García, una figura de la televisión mexicana. Luego de haber perdido en el más reciente campeonato, García le envió un contundente mensaje.



El equipo Complexity, donde pertenece FaZe Censor, no pudo pasar del primer duelo de eliminación y cayó ante los británicos de UNILAD. Enterada de la noticia, la conductora empleó sus redes sociales para enviarle un mensaje.



La modelo compartió un post de la novia del ganador a través de su cuenta de Twitter.



"Decir que estoy orgullosa de ti se queda corto. Te amo demasiado, eres mi persona favorita y un ser humano increíble", se lee en la publicación. La panelista, por su parte, añadió: "True love (amor verdadero)".



Además explicó que, cuando hay amor, tiene que existir complicidad sin necesidad de sacrificar a la otra persona. "No tienes que sacrificar otras para llegar a donde quieres estar", acotó.



Por su parte, Martin pidió a los usuarios de esta plataforma social que no generen memes sobre el pronunciamiento de la conductora. Además, aseguró que no desea retomar cualquier vínculo y que se preparará muy duro para ganar los próximos torneos.