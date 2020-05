Cienciano es el ‘Papá’ en muchos sentidos y los eSports no son una excepción: ya cuentan con equipo de FIFA, PES y League of Legends (LoL). Depor Play conversó con Gabriel Sotillo, gerente comercial y de marketing de Cienciano, y Fabrizio Canoci, coordinador de eSports, para conocer más detalles de este proyecto profesional.

¿Cómo nació la iniciativa de Cienciano por competir en los eSports?

Gabriel: la iniciativa estaba contemplada dentro del plan de Cienciano para segundo semestre del 2020. Sin embargo la coyuntura nos hizo adelantar esta acción para “ya”. Afortunadamente, como estaba planificada, teníamos algunos objetivos definidos y eso nos ayudó a poder accionar la incorporación de los equipos de eSports de manera adecuada, creando para ello una Unidad de negocio puntual.

¿Cuáles son las expectativas a corto plazo en los competitivos PES, FIFA y LOL?

Fabrizio: ln primer lugar estamos felices y orgullosos de haber podido conseguir el bicampeonato nacional de FIFA Pro Clubs y ya nos estamos preparando con el equipo para competir internacionalmente. En julio empieza la “libertadores” y queremos tener una mejor performance que el año anterior, Cienciano como institución tiene una historia con grandes logros internacionales y buscamos seguir compitiendo en lo más alto.

Por otro lado el equipo de League of Legends de Cienciano va a participar de su primer torneo de League of Legends, el equipo está entrenando varias horas al día preparándose para la temporada de clausura. Tenemos nuevos jales y somos muy optimistas con el roster que hamos logrado formar.

En cuanto a nuestro equipo de PES junto a los managers del equipo hemos realizado un campeonato nacional 1vs1, el cual sigue en curso. La finalidad de este campeonato fue reactivar las divisiones en línea lo cual no se hace desde el año 2003 en este juego.

Siendo Cienciano un equipo de fútbol, ¿cómo se animaron por League of Legends?

Gabriel: hemos venido observando el crecimiento de los eSports hace tiempo. Una institución como Cienciano pertenece tanto al rubro del deporte como al del entretenimiento y es importante poder darle contenido nuevo y de calidad a nuestros hinchas. En el caso de League of Legends significa para nosotros acercarnos a un nuevo fan y darle la oportunidad de integrarse a una nueva comunidad, la cual quiere crecer junto con él. Por eso ya pueden encontrar nuestros perfiles de eSports en Facebook, Instagram, Twitter y Twitch.

Cienciano eSports ha apostado más por los deportes electrónicos que los grandes clubes de la capital, ¿cuáles son los beneficios de haber tomado la iniciativa?

Gabriel: El que llega primero tiene mas espacio para conectar y enganchar con los hinchas y con las audiencias, pudiendo ofrecer contenido original y novedoso, algo que a todo el mundo le gusta y más en esta “nueva” actualidad. Cienciano en ese sentido busca conectar con sus hinchas de hoy, pero también conectar con nuevos fans que no necesariamente vayan a buscar al club por el tema fútbol, sino que lo busquen dentro del mundo de los eSports. Por ejemplo, nuestra incursión en League of Legends es una muestra clara de la importancia que le queremos dar a estas nuevas audiencias y de la oportunidad que la marca Cienciano le da a potenciales nuevos patrocinadores, que no buscaban anunciar en el mundo fútbol, pero que si lo quieren hacer en los eSports.

¿Qué le depara el futuro a Cienciano eSports? ¿Piensan participar en otro videojuego en el futuro?

Fabrizio: Estaremos organizando diversos torneos de scouting para que los chicos puedan competir y demostrar sus habilidades. La ventaja de la digitalización es que esto nos permite llegar y observar, tanto a jugadores aficionados del Cusco como a jugadores aficionados de cualquier otro lugar. Solo necesitan, talento, ganas, tiempo y profesionalismo.

¿Cómo puede un jugador aficionado ser fichado por Cienciano?

Gabriel: de momento hemos conseguido el primer paso que buscábamos como club dentro de los e-sports. Ya hemos consolidado tres nuevos equipos dentro de la institución (LOL, FIFA y PES) y si bien creemos que hay cabida para al menos un par más, ahora toca enfocarnos en desarrollarlos y hacerlos autosostenibles. Aquí entra a tallar el elemento deportivo y el elemento administrativo, que con un buen enfoque comercial pueda a su vez generar un circulo virtuoso de cara al manejo de los tres equipos. En Cienciano queremos profesionalizar los e-sports lo máximo y vamos a ir paso a paso, con calma, pero con objetivos claros y bien definidos.