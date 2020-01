¡Apunta el horario! Mañana, 30 de enero, arranca la tercera jornada de Claro Guardians League, el certamen oficial de League of Legends en Perú.

A partir de las 7:00 p.m., los ocho equipos de Guardians League se enfrentarán en cuatro partidas con una hora de diferencia.

LP3 Serranos contra Mad Kings será el primer del día, seguidos por Instinct Gaming vs. G-Pride (8:00 p.m.), Deliverance Esports vs. Anzu Esports (9:00 p.m.) y Holy Kinghts vs. Polaris Gaming (10:00 p.m.).

Tabla de la tercera jornada (Guardians League)

Podrás ver los encuentros de Guardians League en el canal de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) en Twitch.

Los responsables de la Claro Guardians League 2020 son el grupo El Comercio, en alianza con la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y Riot Games (creadora de League of Legends). También cuenta con el auspicio de marcas importantes como Claro, Gillette, Old Spice de P&G, Sin Parar de Nestlé y 360 Energy Drink.

La Claro Guardians League 2020 es una liga compuesta por ocho equipos ya definidos, dos fases (Apertura y Clausura), enfrentamientos semanales (todos los jueves y viernes desde las 7:00 p.m.) y un botín de más de 40 000 dólares en efectivo.