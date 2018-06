Comité Olímpico Internacional debatirá la inclusión de los videojuegos en los JJ.OO.

Siempre ha existido el debate sobre si los eSports son un deporte como el atletismo, el fútbol, el box, etc. Resulta que el asunto ahora sí se ha vuelto serio, porque el Comité Olímpico Internacional (COI) organizará un foro para incluir los eSports en los Juegos Olímpicos .



El evento será organizado por el COI y el Global Association of International Sports Federations , y se llevará a cabo en el Museo Olímpico de Lausana, en Suiza, el 21 de julio.



El propósito del foro es reunir a representantes del COI con los líderes de la industria de los videojuegos , sean gamers o sponsors.



En caso de que el debate sea positivo, la inclusión de los eSports en los Juegos Olímpicos sería para el certamen del 2024.



Seguro te preguntarás qué videojuegos podrán ser incluidos en las Olimpiadas. Pues no te adelantes creyendo que verás títulos como CS:GO y Fortnite . De acuerdo con el presidente del COI, Thomas Bach , la organización busca "promover la paz entre las personas", por lo que los títulos violentos no serán considerados.



¿Qué videojuegos te gustaría ver en los Juegos Olímpicos? Teniendo en cuenta la posición de Bach, las opciones pueden verse reducidas.

Vea también PS4 y Xbox One tendrán estos juegos gratis en julio dentro de la PS Plus y Xbox Live