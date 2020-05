Mientras que el fútbol tuvo que paralizarse por completo por el brote de coronavirus, los eSports y los videojuegos fueron industrias que no se detuvieron. Todo lo contrario; según los últimos reportes de Steam Charts, los títulos gratuitos han ganado mucho terreno en las consolas y PC.

Lo deportes electrónicos, por supuesto, se vieron afectados en un principio debido a que el calendario tuvo que modificarse. Recordemos que en un primer momento la ESL One Los Ángeles de Dota 2 se pospuso para finalmente cancelarse.

Los jugadores no pudieron viajar hasta la ciudad en donde se iba a llevar a cabo el torneo así que se optó por crear una versión online. El espectáculo mantuvo las mismas visualizaciones que como si hubieran estado jugando en un estadio pero se modificaron las llaves.

Debido a la distancia de los servidores, América Latina y el resto de regiones tuvieron que competir en su propia Major y sacar a varios campeones.

Claro Guardians League y la Liga Latinoamérica de League of Legends, de la misma manes, tuvieron que mudar todo al ámbito online para cerrar sus aperturas. Aunque todo ha salido bastante bien y los números son buenos hay un detalle que no se puede solucionar.

Los mercados de fichajes y el coronavirus

No cabe duda que este es el mercado de fichajes más complicado de la historia de League of Legends. All Knights perdió a su mid-laner de League of Legends y no puede ir por un talento de América del Sur debido a que los viajes en avión están totalmente detenidos.

Por supuesto, ningún equipo desea exponer la salud de los jugadores así que los fichajes deben ser realizados vía online y teniendo en cuenta todas las restricciones de movilización de los países.

Recientemente, vimos el caso de “Piqueos”, el mid-laner de Instinct Gaming, que ha sido fichado por Kaos Latin Gamers pero no se sabe cuando se reunirá con sus compañeros para luchar por el título de la liga chilena.