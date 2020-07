Coronavirus: el consumo de videojuegos en línea aumentó en más de 50% durante la cuarentena por COVID-19

Los eSports y los videojuegos sí se vieron afectados durante la cuarentena. Varios eventos presenciales se tuvieron que cancelar como el MSI 2020 de League of Legends, mientras que otros como The International 2020 todavía no cuentan con fecha definida.

No ha sido el mismo caso para los videojuegos. Steam y Epic Games Store anunciaron que sus números están por los cielos luego de que miles de jugadores casuales invirtieran tiempo durante el confinamiento.

En el país, diversos sectores empiezan a retomar sus actividades económicas, como es el caso de comercios, actividades deportivas, algunos servicios de turismo, entre otros. Sin embargo, la industria del entretenimiento aún no está contemplada en el plan de reactivación y, al parecer, será una de las últimas en hacerlo.

Pese a ello, la industria de los eSports y los juegos en línea es una de las menos afectadas por la pandemia, e incluso, supuso crecimiento en los últimos 3 meses. Un estudio realizado por Gfk, señala que el 75% de peruanos juegan en línea por lo menos una vez por semana y el rango de edad predominante es de 18 a 35 años.

La revista Forbes reveló que, en 2019, la industria de los videojuegos recaudó 148 mil millones de dólares y superó a otras como la música y el cine. Y durante la cuarentena el consumo de los juegos online aumentó en más 50%, según estudio de Adsmovil.

Los juegos en línea que han marcado una revolución en la industria son “Counter Strike: GO”, “Dota2” y “League of Legends”, los cuales tienen su propia sección en las casas de apuestas virtuales.

”Estos juegos han llegado para quedarse, si bien ha sido una alternativa a la poca oferta deportiva, consideramos que este nuevo target de apostadores serán los clientes más importantes dentro de los próximos cinco años”, explica Jhorvis Pérez, gerente general de Juegaenlinea.com.

Además de los ya nombrados, Juegaenlinea.com ofrece cuotas de apuestas en los eSports más populares a nivel mundial como “Starcraft 2”, “Hearthstone”, “Overwath”, “World of Tanks”, “King of Glory”, “Rainbow Six”, “Rocket League”, “Warcraft 3”, “E-Soccer” y otros deportes en su modalidad virtual.

”Existe un mercado en pleno crecimiento y grandes juegos pidiendo su oportunidad. En 2019, Epic Games regaló decenas de millones de dólares al campeón de Fortnite. Si bien los jugadores profesionales más exitosos aún no son tan ricos o famosos como los mejores atletas profesionales, es posible que un jugador profesional de eSports alcance este estatus”, agregó el representante de Juegaenlinea.com.

En la región el crecimiento también es muy notorio, debido a que en Latinoamérica existen 397 millones de ‘gamers’, de los cuales, 206 millones son jugadores en línea, según estudio de Global Games Market Report de Newzoo.