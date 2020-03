Thibaut Courtois se apunta a todo. El portero del Real Madrid ha revelado que es una gran amante de los videojuegos durante la cuarentena de coronavirus. Ha participado en diferentes torneos de FIFA 20, Fortnite y ahora competirá en Mario Kart 8.

No es sorpresa que los juegos hayan sido el refugio de muchos ante las medidas de aislamiento social por el COVID-19. Ibai, el ex caster de la LVP, movió fichas para que varios jugadores de LaLiga se sumen a su transmisión del simulador de EA Sports y League of Legends.

Ahora los influencers españoles se han unido a más futbolistas para un torneo de Mario Kart 8. Esta es la lista de participantes del torneo del jugo de carreras.

Abel Ruiz (Granada CF)

Alex Moreno (Real Betis Balompié)

Angelysaras (YouTuber/streamer)

Bersgamer /YouTuber/streamer)

Borja Iglesias (Real Betis Balompié)

Brahim Díaz (Real Madrid CF)

Carlos Soler (Valencia FC))

Cheeto (YouTuber)

Dario Eme Hache (influencer)

David Jenner (actor de doblaje).

Denis Suárez (RC Celta de Vigo)

Fortfast (YouTuber)

Gabriel Paulista (Valencia FC)

Jaume Costa (Valencia FC)

Jordi Masip (Real Valladolid)

Kolderiu (YouTuber/streamer)

Mario Hermoso (Atlético de Madrid)

Papi Gavi (YouTuber/streamer)

Sergio Busquets (FC Barcelona)

Sergio Canales (Real Betis Balompié)

Sergio Reguilón (Sevilla FC)

Thibaut Courtois (Real Madrid FC)

Toniemcee (YouTuber/Streamer)

Yumland (YouTuber)

El torneo llevará como nombre Green Shell Mario Kart Championship y se organizará con 8 equipos con tres jugadores en cada uno. DEsde el sábado 28 de marzo a las 10 de la mañan (hora peruana) hasta el domingo 29 a la 1 de la tarde se jugarán las semifinales y la Gran Final.