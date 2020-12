La empresa desarrolladora Valve no encontró una solución para el calendario competitivo del Circuito Profesional de Dota 2. Clubes como Ninjas in Pyjamas anunciaron el despido de todo su equipo luego de que Valve no reanudara las Major y Minor del MOBA.

Lamentablemente, este mismo problema se vivirá en CS: GO. Recientemente, la empresa anunció vía email que se cancelaba oficialmente la escena competitiva de su shooter durante primavera (del hemisferio norte) del 2021.

Inicialmente, la empresa anunció que pospondrán los eventos presenciales hasta que “sea seguro para celebrarse en todo el mundo”. Pues ahora se han cancelado todos los eventos programados para inicios del siguiente año.

Por supuesto, se dejó en claro que la intención es que el Ranking Major Regional se reanude en lo que resta del 2021.

“Todavía estamos desenredando nuestros compromisos anteriores, y actualmente tenemos un socio y un lugar de la UE designado para un Major más adelante en 2021. Suponiendo que tenga sentido continuar, el evento se llevará a cabo del 25 de octubre al 7 de noviembre con un posible evento de entrada del 23 al 24 de octubre”, fue lo que comunicó Valve a sus partners vía email.