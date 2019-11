Valve sucumbió al modelo de negocio de los Pases de Batalla. Al parecer, esta es la fórmula para generar millones de dólares y títulos como Fortnite o Apex Legends lo saben. Pues Counter-Strike también ha presentado su nuevo contenido.

Luego de muchos años, por fin Valve lanza una “Operación” que añade contenido estético para los personajes. No obstante, lo que parecía un gran solución para que el juego no muera, terminó siendo una pesadilla en el competitivo.

La problemática viene directamente desde la variación de color en el camuflaje de los contra-terroristas. Por lo pronto, no hay restricciones en las partidas clasificatorias pero las competiciones han advertido que se obtienen mejoras pasivas debido a que caso no se ven o se ven demasiado cuando estás escondido.

La ESL y FACEIT, dos de las empresas relevantes en los eSports de Counter-Strike: Global Offensive, han tenido temporada competitiva del juego, pero anunciaron que en sus eventos no estará permitido el uso de estos skins.

Por lo pronto, Valve no se ha pronunciado al respecto. Pero una de las soluciones que pone la comunidad es que los skins solo se vean en el espectador mas no en la versión original del juego. Así los pro-players no abusarán de esta mejora pasiva.