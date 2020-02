Acción repudiable en los eSports de CS: GO. Guillermo “Guishorro” Areco y Germán “Hellpa” Morath estaban observando unas partidas de Counter-Strike: Global Offensive en directo y comenzaron a comentar a la nueva jugadora de 9z Esports Aida “Churra” Bravo González.

Los comentarios estaban relacionados al físico de su compañera. “La verdad es que Churra levantó bastante desde que llegó a Argentina. Pasa que a ustedes les gusta porque juega al Counter”, comenta “Guishorro”.

Seguidamente, “Hellpa” responde “O porque tiene dos tetotas”. Pero esto solo desató una serie de comentarios machistas y de doble sentido junto a “Khizha”, la capitana del equipo femenino.

9z tomó inmediatamente cartas en el asunto. Guillermo “Guishorro” Areco y Germán “Hellpa” Morath serán separados de la organización, pese a las consecuencias que esto pueda traer para el desempeño del equipo.

Julieta “Khizha” Grilla, la capitana, solo tendrá una sanción económica. “Valoramos la excelencia en el juego, el fair play, el respeto hacia los compañeros y el staff y estamos en contra de cualquier tipo de falta en este sentido”, se lee en e comunicado.

“Que festejen que alguien se quedó sin laburo es nefasto. Si festejaran el hecho de que se le da exposición a un problema delicado en lugar de ocultarlo estaría de acuerdo. Cuando Churra se quedó ayer a dormir en casa entendí perfectamente el dolor que le hicieron pasar. Nuestro trabajo como comunidad es frenar estas cosas, ya sea un streamer denigrando a una mujer, un player, un video, lo que sea. Tienen que ser todos desde el lugar que tengamos frenar la bola. Hay más de un streamer hablando mierda y nadie los para. Dejemos la hipocresía. Por último, los principios del equipo son claros. No vengan a decir que somos humo. Yo me preocupo por las 50 personas que viven de este proyecto, pero no puedo controlar la vida de todos. Por una escena sana y que esto sea un ejemplo de algo que no pase más.”, escribió Francisco Postiglione, dueño de 9z, en su cuenta de Twitter.

PRESENTACIÓN OFICIAL : @Churrabsbg



¡Sorpresa!



Aida es una jugadora proveniente de 🇨🇱, estandarte de su país en cuanto a CSGO.



Esta será su primera experiencia internacional y estamos más que contentos de recibirla en 9z.



¡Bienvenida y éxitos Churra! pic.twitter.com/GFkYn4ZKDa — 9Z チーム (@9zTeam) January 8, 2020