Hace algunos días se comenzó un rumor de que el entrenador de Tempo Storm , el equipo profesional de CS:GO , había hecho trampa utilizado algunos programas para alterar su posicionamiento en una de sus cuentas personales del juego. Ahora, se confirma toda la historia de parte del equipo y del jugador.

En Twitter , Laratz "dracU" Domínguez Zaldumbide habría confesado públicamente que habría realizado ciertas acciones ilegales con CS:GO para mejorar sus cuentas, aclarando que no lo habría hecho para competiciones con el equipo:

"Se que la escena, con total desconocimiento... Se ha esforzado por no darle bombo a esto y lo quiero agradecer aunque no lo merezco. Siento de corazón por los que habéis creído en mi...apechugare con lo que viene y espero que esto sirva, por lo menos para que no cometais mis mismos errores." comentaba el jugador en un mensaje final a través de Twitter.

Por su parte, Tempo Storm decidió retirarlo de su equipo, no solo porque el entrenador ahora no podrá disputar ningún torneo oficial de Valve , sino porque no iba con los valores del equipo. El contrato con dracU no será renovado y ha quedado eliminado definitivamente del competitivo de CS:GO . ¿Qué pasará con su carrera?