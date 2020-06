Dota 2: así se juega hoy la segunda fecha del “Beyond Epic”

La escena competitiva de Dota 2 sigue ofreciendo más encuentros épicos en el viejo continente. Equipos como OG, Alliance, Team Liquid, entre otros, están dando lo mejor en Beyond Epic. Hoy se juega la segunda fecha del certamen.

En la mañana, Ninjas in Pyjamas derrotó a Empire por 2-0. Nigma está enfrentándose ahora mismo a OG, el campeón mundial de Dota 2. A la 1:00 p.m. (hora peruana), Alliance hará frente a Team Liquid.

El Beyond Epic de Dota 2 invitó a 12 equipos para enfrentarlos en dos grupos de seis. Los dos mejores de cada grupo pasarán al Upper Bracket de los playoffs, los dos siguientes pasan al Lower Bracket y los dos coleros son los eliminados.

La gran final del Beyond Epic de Dota 2 está programada para el 28 de junio. Los organizadores -Epic Esports Events, Beyond the Summit y RubHub- repartirán 200 mil dólares en premios.

INGRESA A ESTE ENLACE PARA VER LA TRANSMISIÓN EN TWITCH.