Esports







Dota 2: “B8”, equipo de Dendi, queda fuera de las clasificatorias a la Major ESL One Los Angeles 2020 ¿Danil “Dendi” Ishutin debe retirarse de Dota 2? El jugador ucraniano no ha vuelto al nivel de su primer The International y ahora con 30 años busca la gloria con otro equipo.