Tenemos representantes peruanos para rato. Beastcoast, liderado por Stinger, acaba de eliminar a Fighting PandaS de la MDL Chengdu Major hoy en la madrugada. Poco pudo hacer el equipo liderado por EternalEnvy, que se mostró muy inferior ante el buen juego de los representantes sudamericanos que se posicionaron dentro del Top 8 en el evento de Dota 2.

K1 Hector fue la figura del cuadro peruano. En el primer juego, su Alchemist logró un libre farm, gracias al espacio que le hicieron sus compañeros de equipo. Este es un método ya conocido de Beastcoast, los cuales jalan las marcas para dejar al Hard Carry farmear tranquilamente y lograr superioridad en las team fight.

En el segundo encuentro, Fighting PandaS baneó al poderoso Alchemist de Beastcoast. Sin embargo, no contaron con el Wraith King de K1 Hector, considerado como el mejor héroe del peruano.

A pesar de no existir un buen early para Chris Luck, optó por ir a late game donde casi logra un rampage. Los demás integrantes estuvieron brillando en sus posiciones, un Sand King de Wisper que impresionó, un Keeper of the Light de Stinger que defendió y la Lina de Scofield que se compenetró muy bien con el equipo.

Con esta victoria, Beastcoast ya tiene asegurado un prize pool de $40,000 y 450 puntos DPC 2019-2020. El próximo encuentro de los ex Anvorguesa, será frente a Invictus Gaming el 22 de Noviembre a las 02:30 am.

