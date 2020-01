Dota 2: Beastcoast cae 2 a 0 ante Vici Gaming y va a la Lower Bracket de ‘The Leipzig Major’.

‘The Leipzig Major’ es el primer torneo oficial de Dota 2 del año organizado por Valve, el cual busca seguir con el camino rumbo a ‘The International 2020′. Son 16 equipos de todo el mundo quienes luchan por hacerse con el primer lugar, y así poder adquirir los $300.000 con 4850 DPC Points.

Beastcoast es el equipo peruano que se encuentra luchando por el premio mayor. El día de ayer, ganó sus primeros encuentros por 2 a 0 ante la escuadra norteamericana Chaos Esports. Sin embargo, en la mañana del día de hoy perdió por 2-0 ante el equipo europeo ‘Team Secret’.

Debido a esto, Beastcoast tuvo que verse las caras con Vici Gaming, equipo que ganó a Chaos Esports. La escuadra peruana no volvió a encontrar la suerte del día de ayer frente al equipo chino, quien terminó ganándole por un 2 a 0 contundente.

Dado este resultado, los ex Team Anvorguesa clasificaron como terceros del grupo y por ende irán a la Lower Bracket de ‘The Leipzig Major’. Aún no se sabe a que equipo enfrentarán, pero si pierden en la próxima fase les costaría la eliminación de dicho torneo.

