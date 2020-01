‘The Leipzig Major’ es el primer torneo oficial del año de Dota 2 que Valve organiza con miras a ‘The International 2020′. En este mismo se encuentran participando los mejores equipos de todo el mundo, incluyendo al equipo peruano Beastcoast.

Tras haber ganado por 2-0 ante su similar Chaos Esports el día de ayer, Beastcoast tuvo una cita no tan agradable contra Team Secret, liderado por el famoso jugador Puppey. Lamentablemente, la suerte no fue la misma de ayer, puesto que esta vez los representantes peruanos cayeron por 2-0 ante los europeos.

Esta no es la primera vez que Beastcoast cae ante este equipo, puesto que en ‘The International 2019’, los mismos integrantes con la camiseta de Infamous Gaming, cayeron por la misma diferencia en un BO3. Los ex Team Anvorguesa no pudieron cobrarse su ansiada revancha en esta Major.

Actualmente, Beastcoast se encuentra en el segundo lugar del grupo B tras este resultado. El elenco peruano se encuentra a la espera del ganador entre VG y Chaos Esports para poder decidir quienes van a las Upper y Lower Brackets. 1:30 pm (hora peruana) será el momento en que el equipo liderado por Stinger, luche por afrontar la segunda fase del torneo en una mejor posición.