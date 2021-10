¡Ha comenzado The International 10, el Mundial de Dota 2! Valve entregará en este torneo más de 40 millones de dólares en premios; siendo así el torneo de eSports que más dinero ha entregado en la historia.

Hay 10 peruanos que buscan la gloria en TI 10, pero no han tenido el mejor debut. Thunder Predator, por su lado, debutó contra OG, el vigente campeón de The International, y no pudo sacarle un punto en la serie.

El equipo del ‘Trueno’ cerró el día contra Alliance con una doble victoria que lo envió al fondo de la tabla del Grupo A. Caso diferente es el de Beastcoast. El mejor equipo de Latinoamérica arrancó con el pie izquierdo frente a Elephant, serie en donde no sumó puntos.

No obstante, en la serie B2 logró vencer a Team Secret para sumar su primer punto en la clasificación a la siguiente ronda de TI 10. actualmente se encuentra en la cuarta posición de la tabla por encima de Fnatic, Quincy Crew, SG Esports y Team Spirit.

Cabe resaltar que los cuatro primeros de cada grupo son los que pasarán al upper bracket de los playoffs, mientras que los cuatro restantes van al lower bracket. Uno de cada grupo queda eliminado directamente.

Día 2: viernes 8 de octubre

Quincy Crew vs. Beastcoast - 02:00 a.m.

- 02:00 a.m. Invictus Gaming vs. Thunder Predator - 04:00 a.m.

- 04:00 a.m. Team Undying vs. Thunder Predator - 08:00 a.m.

- 08:00 a.m. Beascoast vs. SG esports - 10:00 a.m.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.