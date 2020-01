ACTUALIZACIÓN

El popular equipo peruano de Dota 2, ‘Beastcoast’, se encuentra participando en la primera Major de Valve rumbo a ‘The International 2020’. El día de ayer venció al popular equipo europeo ‘Nigma’, el cual tiene entre sus filas a jugadores como Miracle, Kuroky y W33. De esta manera, la escuadra liderada por ‘Stinger’ sigue avanzando en ‘The Major Leipzig’ y espera hasta el día de mañana para enfrentarse a Invictus Gaming a las 4:30 am (hora peruana).

NOTA ORIGINAL

La DreamLeague Season 13: The Leipzig Major de Dota 2 va por la mitad y Perú sigue en camino. El día de ayer, Beastcoast logró vencer en una partida única a paIN Gaming, el representante de brasil, y ahora espera a Nigma.

A diferencia del encuentro pasado, en esta ocasión se enfrentarán en una serie de 3 partidas para definir a los que se meten a la tercera ronda del ‘lower bracket’ de la Major.

Recordemos que el equipo que pierda quedará definitivamente eliminado y se llevará 25 mil dólares a casa. En caso de ganar, Beastcoast aseguraría 40 mil dólares en premios.

Aun así, el camino es sumamente largo para llegar a la final. Evil Geniuses, Team Secret y Vici Gaming siguen en la llave de ganadores y tienen altas posibilidades de llegar a la final de la Major de Dota 2 directamente.