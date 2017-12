El pasado jueves 14 de diciembre se celebró la gran final del concurso "Buscamos Cómplices", organizado por la UTEC, donde tres proyectos de responsabilidad social compitieron por una financiación de 10 mil soles para llevarla a la realidad. El ganador de esto fue el Cooler Solar, que busca aprovechar la energía solar para refrigerar vacunas y medicinas.

Andrea Álvarez y Alejandro Alarcón ganadores con el proyecto Cooler Solar (Foto: UTEC)

​Además de esto, para hacer más ameno el encuentro, se llevó a cabo un Showmatch de Dota 2 con "Stinger" y "Scofield", dos miembros activos del equipo de Infamous Gaming, con Imperius, el caster oficial del canal Beyond The Summit en español, como comentarista principal de las partidas.



​Con varios años de experiencia, Luis "Imperius" Cuadros dedicó unas palabras a Depor, explicando sus inicios en su ciudad natal, Arequipa, y sus comienzos como caster de Dota 2 que no fueron nada fáciles. Además, comentó sus expectativas para los eSports en el Perú el próximo año 2018.

Imperius y Mr. Choco (Foto: Imperius)

"Este es un mundo jóven aún, a pesar que muchos de nosotros tenemos muchos años haciendo esto, no es sencillo", comenta Imperius."Un consejo que te podría dar es ser sacrificado, una persona que no se rinda con facilidad, ponerle muchas ganas y, obviamente, primero tener un plan B".