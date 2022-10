Movistar TV anunció la transmisión de los play-offs del Mundial Dota 2 – The International, en su décimo primera edición. La transmisión se realizará desde el jueves 20 de octubre hasta el domingo 30 de octubre a través de Movistar Eventos (SD 11 y HD 711). Por primera vez el torneo se retransmitirá en TV, en su versión oficial en español, tras llegar a un acuerdo con PGL y Valve, el desarrollador del MOBA.

Perú empieza a hacerse un nombre en la escena mundial de Dota 2. En un hecho histórico, este año, cinco equipos peruanos disputarán The International 11. Beastcoast, Thunder Awaken y Hokori jugarán el Group Stage mientras que Infamous Uesports y Tempest jugarán The Last Chance Qualifier, la fase previa en la que 12 equipos disputarán dos cupos para la fase de grupos.

La fascinación por Dota 2, que ha llevado a más de 2.3 millones de peruanos a descargarlo, está principalmente en la complejidad de un juego de Dota, la cantidad de héroes y las diferentes habilidades que hacen que este juego sea siempre interesante y estratégico. Se trata de uno de los juegos más populares en los Lan Centers peruanos.

“De ser solo un juego, el Dota 2 se ha convertido en una fiebre absoluta en el Perú, en la pasión absoluta de jugadores y espectadores, que viven con fervor las competencias profesionales. Es uno de los eventos de esports que genera mayor audiencia a nivel mundial y que ahora plasmará su éxito digital en la televisión y con transmisión en español a través de nuestra señal Movistar Eventos”, indicó Luis Eduardo Garvan, Gerente de Marca y Contenidos de Movistar Perú.

La audiencia de Dota 2, el videojuego de batalla multijugador desarrollado por Valve Corporation, ha logrado superar los 70 mil espectadores en vivo en Perú, vía streaming, lo que lo convierte en el evento deportivo más visto y seguido en digital.

Entre la audiencia, el 39% de interesados en los esports se encuentran personas de 16-24 años (39%), 25-34 años (30%), 35-44 años (15%) y 45 a más (16%). El 64% son hombres y 36% mujeres. Después de Lima, las regiones con mayor acogida de los esports son Arequipa, Trujillo, Huancayo, Cusco y Chiclayo.

Presencia peruana en The International

La competencia reúne a los 20 equipos más relevantes de la escena global de Dota 2, que lograron su clasificación a través de Las Ligas Regionales, las Clasificatorias Regionales y The Last Chance Qualifier.

Perú es el país con más equipos y jugadores en esta edición del TI, veintiún players representarán al país en esta nueva edición del torneo que más prize pool entrega en calendario anual de competencias de esports.

Este año, se espera que los equipos peruanos puedan superar la gran actuación de Infamous Gaming el 2019, que alcanzó el Top 8 del torneo. Este mismo roster es el que actualmente representa a Beastcoast y jugará su tercer TI consecutivo. Thunder Awaken busca dar la sorpresa y clasificar a la fase de Playoffs y revertir sus malos resultados de la edición 2021. Por el lado de Hokori, es la gran sorpresa de esta temporada y será su primera participación en un The International.

Asimismo, los fans tienen mucha expectativa de ver en acción a Enzo “Timado” Gianoli, que juega en el equipo TSM.FTX de Estados Unidos, uno de los favoritos para llegar a las instancias finales. Otro peruano, Alone, jugará por Wildcard Gaming la etapa de Last Chance Qualifiers.

