No solo los equipos masculinos de Dota 2 destacan en Perú. Infamous Astra, el ala femenina del club, ha logrado algo nunca antes visto en la región: vencer a Balrogs Nova en el campeonato Female EC Clasificatorias Nacionales Perú 2023 y así clasificar a los Juegos Panamericanos 2023.

Este equipo pionero, compuesto por ‘Azumi’, ‘Lovely’, ‘Dae’, ‘Sky’ y ‘Bambu’, ha llegado a este punto gracias a su dedicación y pasión inigualable, respaldado por la tecnología de calidad superior suministrada por sus patrocinadores, ESET y HyperX, dos marcas líderes en la industria.

Diario Depor tuvo la oportunidad de hablar con ‘Dae’, la capitana del equipo, quien destacó el gran esfuerzo y confianza del club como clave para alcanzar este logro. Además, se siente confiada de traer la presea a casa.

¿Cómo te sientes luego de este logro “deportivo”?

Me siento súper contenta. Evidentemente, me siento muy feliz, súper agradecida, orgullosa de mí misma. Se puede decir que me siento empoderada por pertenecer a este equipo. Este era el equipo que ha conseguido clasificar a un evento de tal magnitud como son los Juegos Panamericanos. También espero que seamos, tipo, una ventana para que muchas ‘players’ intenten incursionarnos en el mundo de los eSports, más que nada.

¿Cómo llegaste al equipo Infamous Astra?

En realidad, tuvimos un contacto (con Infamous), nuestra support 5 que es Sky. Ella tenía contacto con el manager de Infamous que es Cristian y, bueno, por ahí como que le conversaba de que iba a haber un torneo. Nosotros ya sabíamos sobre el torneo chileno, el torneo de los Panamericanos en Chile, y todavía no se hacía a la idea Infamous que podía adoptar un equipo, un segmento femenino, pero están muy, muy positivos. Nunca nos dijeron que no, nos dijeron que le iban a analizar y todo bien.

Nosotras ya nos conocemos desde enero de este año, estamos con el equipo de enero de este año, no es reciente y decimos, hoy vamos a jugar el torneo Chompis, pues, que es femenino y demás. Entonces, empezamos a jugar, ganamos a un equipo peruano que se formó para ese torneo, ganamos a un equipo argentino y ganamos un equipo brasileño. Creo que eso fue para mí, en mi perspectiva, creo que fue el punto clave donde Infamous dice, ‘Estas chicas tienen potencial. Están ganando otros equipos femeninos de otros países’. Entonces, por ahí ya nos abría un poquito más las puertas, no.

Tuvimos una reunión con Infamous y están súper contentos de conocernos. Luego, a los pocos días ya hablamos de un contrato y bueno, hasta ahora ha sido una excelente organización para nosotras, un gran apoyo.

¿Cuál fue el proceso de clasificación a los Juegos Panamericanos?

Cómo decirlo, no había muchas chicas enteradas sobre esta clasificación y, para mí, es una pena. Me habría gustado ver más equipos inscritos. Lamentablemente, solamente éramos dos: estaba el equipo de Balrogs Nova, que era la segmentación femenina de Balrogs, e Infamous Astra, nosotras. No hubo más equipos, lamentablemente.

No fue tan larga la clasificación, fue el mejor de tres, son de otras al cual, por nuestra experiencia, nuestro entrenamiento, nuestra constancia durante ya varios meses, pues reflejamos en el resultado, no. Dos a cero, que no tuvo tanta complicación al momento de inscripción y nada, todo estaba en regla.

¿Sientes alguna presión adicional con respecto a la responsabilidad que cae sobre sus hombros para representar al Perú?

Yo creo que hay una presión bastante grande pero, sabes, como mujer no siento presión, más bien me siento muy agradecida de que se estén dando estos eventos para que nos den ese espacio de demostrar las capacidades que tenemos como jugadoras profesionales de Dota. Sí, si hablamos de presión como jugadoras, porque hay grandes expectativas de nosotras. La publicación de nuestro triunfo ha llegado hasta, no sé, ha visto publicaciones de todos y todos lados, y ha sido súper increíble. Entonces, justamente por eso, estamos dedicándonos muchísimo, muchísimo a entrenar.

Justamente hoy día tenemos una reunión con Infamous para ver el tema protocolar de entrenamientos con respecto a julio, agosto, septiembre, hasta que se den los torneos, hasta que se den los Juegos Panamericanos. Pero sí, hay una gran presión. Pero sabes, a mí particularmente, bueno, no, yo no siento la presión como que me detenga, sino como que me motivan más. Porque si yo jugara en un ambiente donde no hay presión, sería como jugar una partida normal, por diversión. Creo que la presión a mí me impulsa a jugar con más ímpetu, con más ganas y, sobre todo, si estoy representando a mi país.

¿Crees que esta oportunidad influenciará en la percepción de las mujeres en los eSports?

Bueno, creo que de todas maneras vamos a influenciar bastante. Ya ha habido inclusión en otro tipo de ámbitos de rubros, como el casteo, por ejemplo, ya hay mujeres casteando Dota. Ahora va a haber mujeres compitiendo y yo espero, como te mencionaba anteriormente, ser la ventana, nuestro equipo ser la ventana, de la apertura de que la gente hable. No, oye, sí hay mujeres que pueden jugar Dota.

Espero también a futuro que, igual que Infamous, igual que Balrogs, se animen otros equipos pero a formar una segmentación femenina, porque si lo que se quiere, en todo caso, es aumentar esa competitividad en Perú, sobre todo, ¿cómo haber competitividad si no hay equipos?, ¿si me explico?. Entonces, si los equipos ya formados actualmente tuvieran una segmentación femenina, como Infamous o Balrogs, habría competitividad entre equipos porque están formados. Creo que por ahí podríamos empezar.

El nicho chiquito que es ahora, esta pequeñita comunidad que quizás sean dos, tres, cuatro equipos que probablemente se quieran formar, va a crecer más. Y mientras haya más chicas que se animen, van a demostrar esas capacidades que tal vez aún ni siquiera han descubierto porque no están jugando en equipo. A partir de ello, yo creo que sí va a influenciar bastante.

Los medios se va a reconocer a algún equipo, como lo están haciendo ahora con el nuestro, y estoy muy agradecida por ello. Creo que nos merecemos eso y creo que también vamos a conseguir mucho más. Estamos muy seguras de traernos la medalla, en realidad.

¿Un último mensaje para los seguidores?

Wow, agradecimiento gigantesco, un agradecimiento muy especial a toda la gente que nos va a ver, que nos está apoyando desde ya. A mis amigos, a mi familia, a toda la gente que sigue a Infamous, a toda la gente que sigue y cree que el Dota femenino va a crecer, muchísimas gracias. Y a los que no, esperen, que van a ver grandes resultados, estoy segura de eso.

Gracias también totales a la organización de Infamous, porque está ahí detrás de nosotras, impulsándonos, de verdad que lo está haciendo. También un reconocimiento especial a HyperX Perú, que es un excelente servicio, la verdad, y ahí también buenos periféricos.

Gracias a Dios por todo esto y muchas bendiciones para todos ustedes.

