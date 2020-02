No cabe duda que Perú ha destacado en Dota 2 en los últimos años. Infamous Gaming ha sido uno de los responsables de este éxito; no obstante, actualmente, se encuentra en un mal momento y lo demuestra su participación en WePlay! Tug of War: Mad Moon.

En el 2017, el equipo peruano se convertía en el primer latinoamericano en clasificarse a The International. No obstante, los problemas comenzaron una vez que llegaron a casa. La fuga de talentos simplemente lo enterró entre los peores de la región.

Gracias a los muchachos de Team Anvorgesa, Infamous logró meterse en los ocho mejores equipos del siguiente Mundial pero la formula se repetiría. Ahora lucha po conseguir los ansiados puntos para el siguiente gran torneo de Dota 2.

Actualmente se lleva a cabo el WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon. Importantes equipos de la escena competitiva del MOBA, como Team Secret, Gambit Esports, Nigma, Ninjas in Pyjamas, entre otros, fueron invitados.

Lamentablemente, en el Grupo A, Infamous perdió todos sus encuentros. Primero enfrentó a Gambit y cayó 2 a cero; seguidamente, le tocó contra B8, el equipo de ‘Dendi’, y simplemente fue apaleado en los dos encuentros. De esta forma cerró su breve participación en el torneo internacional.