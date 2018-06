Los 16 mejores equipos del mundo se reunieron en la Super Major de Shangai , incluyendo a Infamus Gaming , representantes peruanos. El premio total a entregar fue de 1.5 millones de dólares, de los cuales el primer puesto se llevaba 555 mil dólares y 1125 puntos de Dota Pro Circuit .

Lamentablemente, Infamous Gamung le dijo adiós a la competición, luego de perder dos partidas a cero contra VGJ.Storm en la 'Lower Bracket'. Llegó a ubicarse entre los cinco últimos equipos y se llevó un premio de 15 mil dólares.

No lograron pasar a la fase principal de la competición de Dota 2 antes de las clasificatorias regionales para The International 2018 , el mundial del videojuego. El equipo peruano no está pasado por su mejor momento en términos de rendimiento.

Papita, Kotaro Hayama, Stinger, Matthew y Accel no logran una victoria internacional desde hace 19 encuentros. Tendrán que replantear sus estrategias si desean llegar con vida a la clasificación de el Mundial de Dota 2 , que se llevará a cabo en Vancouver el 20 de agosto.