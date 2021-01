El eSport de Dota 2 se reanudó luego de la suspensión en el 2020 por coronavirus. El Mundial The International 10 simplemente no se jugó porque no habían equipos clasificados.

Valve anunció que para el 2021 todo cambiaría. A través de un blog en su portal web llega anunciaron que desde ahora se organizará todo a través de ligas regionales y se mantendrá el formato online para evitar los contagios.

El 20 de enero comenzó el Upper Division, el cual cuenta con presencia de hasta siete equipos peruanos de ocho. Beastcoast y EgoBoys se enfrentaron al inicio de la liga y el primero fue quien se impuso por dos partidas a cero.

SG-esports venció a NoPing por dos partidas a uno para cerrar la primera fecha del competitivo. El 22 de enero, se reanuda la liga y tenemos un clásico peruano: Infamous vs. Thunder Predator.

Partidos de la fecha 2 de Liga Sudamericana

EgoBoys vs. Latam Defender - 3:00 p.m.

Infamous vs. Thunder Predator - 6:00 p.m.

Podrás seguir el torneo a través del canal oficial de Live Esports en Facebook, la transmisión en español. Recuerda que Valve ya no permite que se realicen transmisiones de terceros de los torneos oficiales.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.