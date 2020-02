Dota 2: la participación de los equipos chinos en la Major ESL One Los Angeles 2020 peligra a causa del coronavirus.

Invictus Gaming, Royal Never Give Up y EHOME clasificaron a la Major ESL One Los Angeles 2020 tras haber quedado primeros en las clasificatorias cerradas de sus respectivas regiones. Sin embargo, su participación en el evento de Dota 2 peligraría a causa del coronavirus.

La embajada de EE.UU ha detenido temporalmente a los trabajadores chinos y, por lo tanto, solo los equipos cuyos jugadores cuenten con una visa abierta podrán ingresar sin problemas al país norteamericano.

Además, se ha mencionado que los convoyes chinos deberán pasar 2 semanas fuera de su país para poder ingresar a Estados Unidos. Recordemos que la Major ESL One Los Angeles 2020 comenzará el 15 de marzo, lo que significa que los equipos mencionados anteriormente, deberán viajar a Los Ángeles del 12 al 13 de marzo.

Es decir, los equipos chinos tendrán que viajar el 25 de febrero y entrenar en otro estado que no sea EE.UU. Sin embargo, todo se complicaría puesto que al país donde vayan deberá contar con una política de entrada sin visa para ciudadanos asiáticos.

La única solución a esto es que los jugadores de Invictus Gaming, Royal Never Give Up y EHOME cuenten con una visa abierta a los EE.UU. La tarea no es fácil, por ello se especula que los equipos contarán con reemplazos o quizás anuncien el retiro del torneo.