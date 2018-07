La popularidad de Fortnite ha opacado la presencia de Dota 2 en Twitch . Pero hay algo que los juegos más populares no tienen, un gran grupo de aficionados que siempre siguen los eSports del MOBA. Cuando hay una competición, Dota 2 es el rey de la plataforma de stream.

En los últimos informes que ha presentado Newzoo, se puede apreciar que Dota 2 superó inclusive a League of Legends , su competidor habitual, como el eSport con más horas visualizadas por los hinchas.

Dota 2 Dota 2 es el eSport más visto en la plataforma de Twitch. (Foto: Newzoo)

Esta tendencia se ha repetido desde el mes de abril en este 2018. Dota 2 ha dominado el ranking con 25,9 millones de horas de visualización; mientras que LoL solo alcanzó los 15,7 millones; Overwatch 11,2; CS: GO 10,4; y Hearthstone 4,8.

No obstante, como se comentó anteriormente, si se toma en cuenta todo el contenido no relacionado a los eSports , Fortnite acumula 124,7 millones de horas. Seguido por League of Legends, Dota 2, PUBG y Hearthstone .