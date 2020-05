Dota 2: mira las partidas del OGA Dota PIT 2020 Online para el 19 de mayo

El competitivo de Dota 2 sigue su curso en medio de la pandemia. La cuarta fecha del OGA Dota PIT 2020 Online: Europe/CIS, un evento Major que repartirá 150 mil dólares en premios, se jugará la madrugada del 19 de mayo. Te contamos cómo serán las partidas.

El competitivo de Dota 2 está en fase de grupos. Diez equipos fueron invitados y están divididos por la mitad. Los dos primeros de cada grupo clasifican al Upper Bracket y los dos siguientes pasan al Lower Bracket. Los dos últimos son descalificados.

La primera partida será entre HellRaisers y Vikin.gg a las 4:00 a.m. (hora peruana). De ahí tenemos a OG contra Alliance a las 7:00 a.m. y Virtus.pro contra Team Liquid a las 10:00 a.m. El cierre lo pone Team Secret contra Tspirit a las 1:00 p.m.

Todos los encuentros en esta fase del competitivo de Dota 2 es “mejor de tres”. El 20 de mayo será la última fecha de la fase grupal antes de los playoffs. La gran final está programada para el 23.

DOTA 2 | Lima Games Week

Debido al coronavirus, la segunda edición del festival de videojuegos Lima Games Week será virtual. Uno de sus principales atractivos será el estreno de una serie animada basada en Dota 2.

“La coyuntura actual por la emergencia sanitaria nos obliga a replantear la experiencia del usuario, ya que debemos pasar de la experiencia presencial a la virtual”, sostuvo Rodrigo Vásquez Director de Lima Games Week, a la Agencia Andina.

La propuesta virtual de Lima Games Week contará con competencias profesionales y amateurs, además de show de música, conferencias e invitados.

“En la edición del 2019 tuvimos a N0tail, la máxima estrella del Dota2 a nivel mundial, como invitado principal. Este año estamos preparando una gran sorpresa que estamos seguros va a ser un éxito”, dijo.