Los certámenes de Dota 2 no se detienen en Europa, a pesar del COVID-19. Equipos de la calidad de OG, Alliance, Team Liquid, entre otros, lo dan todo en las primeras partidas del Beyond Epic. Hoy se juega la cuarta fecha del evento online.

En la mañana, Alliance derrotó a Ninjas in Pyjamas por 2-0. A las 10:00 a.m. (hora peruana), empezó el encuentro de Nigma contra Viking.gg. El último encuentro será entre Unique y B8 a la 1:00 p.m. OG, el actual campeón de Dota 2, no lo veremos en acción hasta mañana.

El Beyond Epic de Dota 2 invitó a 12 equipos para enfrentarlos en dos grupos de seis. Los dos mejores de cada grupo pasarán al Upper Bracket de los playoffs, los dos siguientes pasan al Lower Bracket y los dos coleros son los eliminados.

La gran final del Beyond Epic de Dota 2 está programada para el 28 de junio. Los organizadores -Epic Esports Events, Beyond the Summit y RubHub- repartirán 200 mil dólares en premios.

INGRESA A ESTE ENLACE PARA VER LA TRANSMISIÓN EN TWITCH.