OG se llevó más de 15 millones de dólares tras ganar The Inernational 2019, el Mundial de Dota 2. Desde entonces, no ha participado en algún torneo grande Valve lo que se traduce en no sumar puntos para la clasificación al siguiente Mundial (aunque ya cuenta con invitación directa).

Lamentablemente, Anathan “ana” simplemente no desea participar en torneos con el equipo. Luego de The International 2019 anunció que se tomaría unas vacaciones para pasar tiempo con su familia y su pareja, pero parece que el tiempo ha sido muy corto.

Recientemente, se anunció que este importante jugador se tomaría todo un año de vacaciones, hasta la temporada competitiva 2020-2021. “ Nuestro ‘carry’ y dios de héroe Io extenderá sus vacaciones y regresará en la siguiente temporada. Descansa bien Anathan. ”, se lee en el mensaje de OG.

No hay fecha oficial de retorno del jugador pero OG volverá a la acción en las clasificatorias de ESL One Los Angeles Major 2020. Habrá que esperar hasta entonces para conocer el reemplazo de ‘ana’.