El competitivo sudamericano de Dota 2 ha tenido como protagonistas a los diferentes clubes peruanos y brasileros. Esta región entregaba un cupo a The International 10 pero entraban también todos los clubes que sumaran los puntos suficientes del Circuito Profesional.

De esta manera, se clasificaron dos clubes peruanos a TI10 y uno brasilero. Por este motivo, Perú es la segunda potencia en el Mundial en tanto cantidad de jugadores por detrás de China.

El país asiático cuenta con 22 jugadores de 90 (el 24% de todo el torneo). Perú, por otro lado, cuenta con 10 de 90. Esta es la liga de pro players que nos representarán en The International 10.

Chris Luck

Frank, K1

Leostyle-

Mjz

Mnz

MoOz

Scofield

Stinger

Timado

Beastcoast y Thunder Predator son los clubes que nos representarán pero Timado no se encuentra en ninguna de las dos plantillas, sino que es integrante de Undying, representante de Norte América.

Rusia está en la tercera posición de cantidad de jugadores con siete, Brasil le sigue con seis y Filipinas con cinco. Hay hasta 12 regiones que solo cuentan con un representante, en donde se encuentra Bolivia con Wisper.

Los 18 equipos participantes del Mundial de Dota 2. (Imagen: Wykrhm Reddy/Facebook)

The International 10 se muda a Bucarest, Rumanía

The Esports Observer reportó que dentro de los planes de la compañía estaba llevar todo el torneo a Bucarest, Rumanía. No obstante, ya no se llevaría a cabo en agosto, como estaba planeado oficialmente, sino que sería en octubre de este año.

“Estamos agradecidos por la asociación que hemos formado con Rumanía y la ciudad de Bucarest, y estamos ansiosos por reunirnos con la comunidad global de Dota 2, tanto en persona como virtualmente, para celebrar a los jugadores de élite y al increíble fandom en The International. Prepárense. Por fin, comienza la batalla”, añadió Valve.

