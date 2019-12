El 2019 fue un excelente año para los peruanos en Dota 2. Cuando parecía que no volveríamos a el Mundial (The International 2019), comenzaron a sobresalir los muchachos de Team Anvorgesa.

De la mano de Infamous Gaming, el este grupo de cuatro peruanos y un boliviano llegaron a meterse en el top ocho del mundo. Lamentablemente, desde entonces, Perú dejó de ser protagonista de los torneos.

La organización estadounidense Beastcoast fichó a los ex Anvorgesa y se asentó en Brasil para competir en las clasificatorias sudamericanas de las Majors. La posta, por supuesto, paso a tres otros clubes que destacan en el país: Thunder Predator, EgoBoys y Gorillaz-Pride.

No obstante, Thunder no ha llegado a meterse en las clasificatorias a Major ni Minor. Mientras que EgoBoys y G-Pride no logran cerrar satisfactoriamente sus series finales para meterse en las competiciones más importantes de Dota 2.

Perú contaba con tres de los cuatro equipos en la clasificación a WePlay! Bukovel Minor 2020, pero finalmente logró ingresar FURIA Esports de Brasil tras vencer por tres a cero a G-Pride.

Dota 2: Perú pierde terreno en el eSport internacional del MOBA. (Foto: liquipedia)