Dota 2 es uno de los eSports más exitosos de la historia. Lamentablemente, Valve no ha logrado superar la COVID-19 y se vio obligado a cancelar todo el Circuito Profesional; así como también de postergar el Mundial The International 10.

Se esperaba que para noviembre o diciembre se organice el gran torneo, luego de que se haya recaudado un total de US$ 40,018,195 dólares gracias a la compra del Battle Pass por parte de la comunidad.

El 2020 se acaba y Valve continúa en silencio. Hace unas semanas, compartió un comunicado oficial en donde afirmaban que sí tenían planes para reanudar el Circuito Profesional con empresas terceras.

“Dado que los eventos de primavera de DPC ya no podían funcionar, comenzamos a comunicarnos con los organizadores para ver qué querían hacer en el futuro. Algunos de esos organizadores compartieron sus deseos de realizar eventos de terceros para cubrir el período desde marzo hasta el final del verano”, se lee en su blog oficial.

Pese a esto, todavía hay mucha incertidumbre al respecto. ¿Habrá un Mundial de Dota 2 en la primera mitad del 2021 y otro de cierre de año? Valve, desde este comunicado, todavía no sea pronunciado y no hay eventos programados para los siguientes días.

“Si bien ya habíamos asumido que tener una multitud para los eventos de DPC no estaba en las cartas, queríamos al menos tener confianza en poder reunir a todos los equipos para la competencia entre regiones. Sentimos que era un componente muy importante de cómo asignamos los puntos DPC para The International. Tampoco estábamos seguros de cuándo ocurriría The International en sí, y dado el importante tiempo de espera necesario, la mayor propagación del virus hizo que fuera más difícil modelar un marco de tiempo con confianza.”, finalizaba este comunicado.